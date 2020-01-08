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  4. Şehitlerin cenazesini kaçıran terörist hakkındaki iddianame tamamlandı

Şehitlerin cenazesini kaçıran terörist hakkındaki iddianame tamamlandı

HATAY HABERLERİ  | 08.01.2020 11:02 | Son Güncelleme

Zeytin Dalı Harekatı sırasında Afrin'de şehit olan 2 askerin cenazesini kaçıran ve yakalandıktan sonra Hatay'a getirilen YPG/PKK'lı terörist Duzyer Kurdi hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edildi - Terörist Kurdi'nin ifadesinden: - "Zeynel, YPG/PKK'lı sözde gazetecileri Racu'ya çağırdı, beni yanlarında görevlendirdi. Ben de onlara çatışmalar devam ederken kayıt yapmaları için yardım ettim, sokaklarda yol gösterdim"

Şehitlerin cenazesini kaçıran terörist hakkındaki iddianame tamamlandı

LALE KÖKLÜ - Zeytin Dalı Harekatı sırasında Afrin'de şehit olan askerlerin cenazesini kaçıran ve Suriye'de jandarmanın takibi sonucu yakalanarak Hatay'a getirilen YPG/PKK'lı terörist Duzyer Kurdi hakkında "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Harekat sırasında 23 Ocak 2018'de şehit olan Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın cenazelerinin kaçırılmasıyla ilgisi bulunduğu tespit edilen ve Suriye'nin Racu bölgesi Mamaluşağı köyünde yakalanarak Hatay'da tutuklanan 23 yaşındaki Kurdi hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısının, Kurdi hakkında "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçundan ağılaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırladığı iddianame, Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, Kurdi'nin şehitlerin cenazelerini Koda köyünden traktörle Racu merkeze getirdiğinin belirlendiği aktarıldı.

- İtiraflarda bulundu

Kurdi, iddianamedeki ifadesinde, örgüte 2017 yılında katıldığını ve aylık 5 bin Suriye lirası para aldığını ifade etti.

Örgütün kamplarında siyasi, askeri ve ideolojik eğitimler aldığını belirten Kurdi, şunları anlattı:

"Bu çatışma Racu'ya bağlı Koda köyü camisine yakın bir yerde meydana geldi. Ben olay günü Koda köyünde görevliydim. Türk askeri ile YPG/PKK mensupları arasında çatışma çıktı. Çatışma yaklaşık köyün 500 metre uzağında zeytinlik içerisinde oldu. İki Türk askeri vuruldu. Koda köyünde başımızda sorumlu Zeynel isimli terörist vardı. Koda köyüne Zeynel ile birlikte gitmiştim. O gün Koda köyünün içerisinde ve civarında 25 YPG/PKK'lı örgüt mensubu vardık. Başımızdaki YPG/PKK'nın sorumlu komutanı Zeynel, bana 2 Türk askerinin cenazesini traktörle Racu merkezine götürme talimatı verdi."

- Örgüt yandaşı gazetecileri Racu'da gezdirmiş

Olaydan 3 veya 4 gün önce Racu merkezde çatışmaların şiddetlendiğini aktaran Kurdi, "Zeynel YPG/PKK'lı sözde gazetecileri Racu'ya çağırdı, beni yanlarında görevlendirdi. Ben de onlara çatışmalar devam ederken kayıt yapmaları için yardım ettim, sokaklarda yol gösterdim. Amaç, yapılacak çekimi örgütün televizyonunda yayınlatmaktı." ifadesini kullandı.

Kurdi, aynı olayda bir başka dosyada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan sanıklardan bazılarını tanıdığını, terör örgütü içerisinde görevli olduklarını itiraf etti.

İddianamede ifadesine yer verilen tanık A.M. ise şüpheli Kurdi'nin terör örgütü içinde silahlı faaliyet gösterdiğini, örgüte istihbarat sağladığını kaydetti.

Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ile Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın şehit olduğu çatışma ve cenazelerinin kaçırılmasıyla ilgili daha önce de Suriye'de yakalanan 11 teröristten 7'si üçer kez ağırlaştırılmış müebbet, 4'ü ise 12'şer yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Afrin Hatay iki askerin şehit edilmesi PKK Zeytin Dalı Harekatı

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