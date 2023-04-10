“Şehrimi Tanıyorum Programı” afetzede misafirleri ağırladı

Son yüzyılın en büyük depreminin yaralarını sarmak amacıyla tüm kamu kurumları ve vatandaşlar çalışmalarını gayretle sürdürüyor.

Selçuklu Belediyesi de bu çerçevede ilçede misafir edilen afetzedeleri “Şehrimi Tanıyorum Programı” ile Konya’nın tarihi ve turistik mekanlarını gezdirdi. Sabah saatlerinde şehir gezisine başlayan afetzede misafirler Mevlana Hazretleri Türbesi, Karatay Müzesi, Alaaddin Camii, Sille, Tropikal Kelebek Bahçesi’ni gezerek keyifli bir hafta sonu geçirdi. Programdan toplamda 180 afetzede vatandaş yararlandı.

“MİSAFİRLERİMİZİ EVLERİNDE HİSSETTİRMEK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ”

Depremin yaralarını sarmak ve Konya’da kalan afetzede vatandaşları evlerinde hissettirmek amacında olduklarının altını çizen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Ülkemizin yaşadığı deprem felaketinin izlerini birlik ve beraberlik ruhuyla aşacağımıza olan inançla her alanda nerede ihtiyaç varsa çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği, devletimizin tüm imkanları ve tüm vatandaşlarımızın desteği bu konuda tüm milletimize güven veriyor. Biz de Selçuklu Belediyesi olarak ilçemizde misafir ettiğimiz afetzede vatandaşlarımız için tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Onların günlerini daha keyifli hale getirmek ve yaşadıkları acıları bir nebze olsun unutturmak için elimizden ne geliyorsa yapmaya gayret gösteriyoruz. Bu maksatla Konya’mızın sembol mekanları içinde yer alan tarihi, kültürel ve turistik yerlerini ‘Şehrimi Tanıyorum Programı’ ile gezdirdik. Cumartesi 90, pazar 90 olmak üzere toplamda 180 misafirimizin yararlandığı gezi ile onlara keyifli bir hafta sonu yaşatmak istedik. Bundan sonraki süreçte de bu tür faaliyetlerimize devam edeceğiz. İlçemizde ağırladığımız afetzede vatandaşlarımıza misafir gözüyle bakmıyoruz, onlar bizim kardeşlerimiz, annelerimiz, büyüklerimiz ve küçüklerimiz. Allah bizlere bir daha böyle felaketler yaşatmasın duasıyla onların yanlarında olacağımızı bir kez daha belirtmek istiyorum” dedi.

Afetzede vatandaşlar da Selçuklu Belediyesi’ne gezi dolayısıyla teşekkür etti.

