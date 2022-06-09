Oldukça kolay ve pratik bir tarif olan şehriye salatasını yemeklerinizin yanında hızlıca hazırlayabilirsiniz. Şehriye salatası birçok malzemeden hazırlanıyor. Peki şehriye salatası nasıl yapılır? Şehriye salatası malzemeleri neler? İşte detaylar...

ŞEHRİYE SALATASI MALZEMELERİ

2 çorba kaşığı zeytinyağı,

1 çimdik tuz,

3 adet kırmızı biber (közlenmiş ve ince doğranmış),

1 limon suyu,

2 su bardağı şehriye (arpa şehriye),

3 su bardağı su,

1 adet mısır konservesi (suyu süzülmüş),

2 çorba kaşığı ince doğranmış dereotu,

Yarım demet ince doğranmış maydanoz,

4 dal ince doğranmış yeşil soğan,

4 adet ince doğranmış salatalık turşusu,

Sosu için; 2 çorba kaşığı zeytinyağı ve tuz

ŞEHRİYE SALATASI TARİFİ

Tencereyi ocağa aşın ve içinde zeytinyağını ısıtın. Sonrasında arpa şehriyeleri tencerede kavurun. Suyu ilave edin ve tuz serpip kaynatın. Suyunu çektiğinde soğuması için bir kapta bekletin.

Soğuduğunda kalan malzemeleri de içine ilave edin. Ardından üzerine zeytinyağı gezdirin ve tuz serpip tüm malzemeleri harmanlayın. Soğuk olarak servis edin. Afiyet olsun...

