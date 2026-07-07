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Şehzade özellikle yaptırmış! Tavanda gizemli anlam yatıyor: 540 senelik

Amasya'da Osmanlı dönemine ait 540 yıllık tarihi caminin kapısında süslemeler arasında gizemli baykuş başlığı beliriyor. Bereket sembolü ve koruyucu özelliğe sahip olduğu değerlendirilen baykuş figürü, Sultan II. Bayezid Camii'ne girerken başını kaldırıyor.

Şehzade özellikle yaptırmış! Tavanda gizemli anlam yatıyor: 540 senelik

1481-1486 yılları arasında Amasya Valisi Şehzade Ahmet tarafından babası Sultan II. Bayezid adına yaptırılan şehrin en büyük ibadethanesi konumundaki caminin devasa giriş kapısının tavan süsleri arasında beliren baykuş başlığı figürü, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Şehzade özellikle yaptırmış! Tavanda gizemli anlam yatıyor: 540 senelik 1

BEREKET SEMBOLÜ VE KORUYUCU

Bereket sembolü ve koruyucu özelliğe sahip olduğu değerlendirilen baykuş başlığı figürünün gözlemlendiği mukarnas adı verilen süsleme tekniği İslam mimarisinde kubbe geçişleri, taç kapılar ve mihraplarda estetik geçiş sağlamak ile geometrik hücrelerin üst üste ve yan yana dizilmesiyle elde edilen üç boyutlu bir yapı şekli olarak biliniyor.

Şehzade özellikle yaptırmış! Tavanda gizemli anlam yatıyor: 540 senelik 2

MİMAR SİNAN'IN YAPILARINDA DA VAR

Sanat tarihçisi Oğuzhan İlgün, "Baykuş bereket sembolüdür. Koruyucu özelliğe sahiptir. Taç kapıya işlenme halini Mimar Sinan yapılarında da aynı şekilde görüyoruz. Çünkü burada bir simetri söz konusu. Bu simetrinin ortaya çıkarmış olduğu baykuşu andıran bir motif görebiliyoruz" dedi.

Şehzade özellikle yaptırmış! Tavanda gizemli anlam yatıyor: 540 senelik 3

GÖZLERİ, KULAKLARI VE GAGASI GÖRÜLÜYOR

Tur rehberi Suat Ulusoy da gezdirdikleri ziyaretçilerin gözleri, kulakları ve gagasıyla gözlemlenen baykuş başlığından çok etkilendiklerini söyledi.

Gezi amacıyla Kastamonu Tosya'dan Amasya'ya gelen Havva Gövercikli ise çok muazzam bir eser olarak değerlendirdiği süslemeye hayran kaldıklarını vurguladı.

Şehzade özellikle yaptırmış! Tavanda gizemli anlam yatıyor: 540 senelik 4

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
baykuş osmanlı cami
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