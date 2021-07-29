Şekerbank, EKOkredi ile enerji giderlerini düşürmeyi sürdürüyor

İSTANBUL (AA) - Enerji verimliliği yatırımlarını ve harcamalarını Türkiye’de bir ilk olan ürünü EKOkredi ile uygun koşullarda finanse eden Şekerbank, hem bireyler hem de kurumları enerji tasarrufuyla tanıştırmaya devam ediyor.

Şekerbank'tan yapılan açıklamaya göre, EKOkredi ile bugüne kadar 117 bini aşkın kişiyi enerji tasarrufu ile tanıştıran banka, EKOkredi ürünü kapsamında bireysel müşterilerine özel iki yeni kampanya başlattı. Şekerbank, A sınıfı elektrikli cihaz ile elektrikli veya hibrit özellikli araç alacak müşterilerine ihtiyaç duydukları finansman desteğini EKOkredi ile 3 ay taksit öteleme imkânıyla sunarken hem enerji giderlerinin düşürülmesine destek olmayı hem de düşük karbon salımına katkıda bulunmayı hedefliyor.

Marka kısıtlaması olmaksızın ‘A Sınıfı Elektrikli Cihazlar Kampanyası’na başvurmak isteyenler, proforma veya fatura göstererek uygun koşullarda taksit tutarları ile EKOkredi avantajlarından yararlanabilecek. Elektrikli veya hibrit özellikli araç satın almak isteyenlere ise satın alacakları sıfır kilometre ve 2. el taşıtlar için 48 aya varan vadelerle EKOkredi sunulurken 300 TL değerinde şarj dolumu da hediye edilecek. Diğer yandan kampanyalardan yararlanan Şekerbank müşterileri, bir sonraki EKOkredi kullanımlarında yüzde 10 faiz indiriminden yararlanabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şekerbank KOBİ, Perakende ve Tarım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Tuğbay Kumoğlu, EKOkredi ile enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji yatırımlarına finansman sağladıklarını belirterek, "EKOkredi ürünümüzü, enerji tasarrufuna yönelik her türlü yatırımı uygun ödeme koşullarıyla desteklemek amacıyla geliştirdik. Bu sayede hem müşterilerimizin bütçesini hem de doğamızı korumayı hedefledik. EKOkredi ile binalarda enerji verimliliğinin artırılmasından rüzgâr, su ve güneş gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına yönelik dönüşüm projelerine, atık yönetiminden modern tarım teknikleri yatırımlarına kadar geniş bir yelpazede bireylerin yanı sıra çiftçi, esnaf ve işletmelerin enerji verimliliği yatırımlarını uygun koşullarda finanse ediyoruz." ifadelerini kullandı.

- Yalıtım ile faturalara yansıyan yüzde 50 tasarruf fırsatı

EKOkredi ile farklı istek ve ihtiyaçlara göre segment bazında özel imkânlar sunduklarını hatırlatan Kumoğlu, şunları kaydetti:

“Apartman ve site yönetimlerine özel Türkiye’nin tek kredisi olan EKOkredi kapsamında yapılacak ısı yalıtımı ile elektrik ve yakıt giderlerinde yüzde 50’ye varan tasarruf sağlayarak hem doğayı hem de boşa harcanan emeği koruyoruz. EKOkredi Yalıtım’ı, sıfır faiz ve masrafsız kredi seçenekleriyle sunuyoruz. Diğer taraftan Tarımsal EKOkredi ile de çiftçi ailelere modern sulama projelerinin yüzde 100’ünü finanse etme imkânı sunuyoruz. Böylelikle çiftçilerin seralarının yalıtımı, özellikle jeotermal kaynaklarla ısıtılan sera yapımı, sulama kuyuları için güneş panellerinin kurulması gibi yatırımlarına 5 yıl vade, hasatta ödeme imkânı ve sabit faiz oranı ile finansman desteği sağlıyoruz. Ayrıca sera ve güneş enerjisi için projenin toplam bedelinin yüzde 75’ini kredilendiriyoruz.”

EKOkredi ile yapılan enerji verimliliği yatırımlarıyla bugüne kadar 31,2 milyar kilowatt-saat enerji tasarrufu elde edilirken toplamda 6,7 milyon ton CO2 salımı engellendi. Ayrıca 166 bine yakın konutun yalıtıldığı EKOkredi kapsamında 142 milyon metreküp doğal gaz tasarrufu gerçekleşti.

