YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Şekerbank, Türk Eczacıları Birliği ile protokol imzaladı

Şekerbank, Türk Eczacıları Birliği ile protokol imzaladı

İSTANBUL HABERLERİ  | 07.10.2020 16:14 | Son Güncelleme

Banka, protokol kapsamında Birliğe üye eczacılara özel her ay 150 TL bonus kazandıran kredi kartının yanı sıra avantajlı faiz oranları ile 750 bin liraya kadar finansman desteği sunacak

İSTANBUL (AA) - Şekerbank, Türk Eczacıları Birliği ile imzaladığı protokol kapsamında eczacılara özel kredi kartı programını devreye alıyor.

Şekerbank'ın açıklamasına göre, salgın sürecinde eczacılara destek veren ve onlara özel EczaKart kredi kartı sunan Banka, desteğini SGK ödemelerine ek bonus desteği ve avantajlı kredi paketleriyle sürdürüyor.

Banka, bu kapsamda Türk Eczacıları Birliği ile protokol imzaladı. İmza törenine, Şekerbank KOBİ, Perakende ve Tarım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Tuğbay Kumoğlu ile Türk Eczacıları Birliği Başkanı Erdoğan Çolak katıldı.

Banka, protokol kapsamında Birliğe üye eczacılara özel her ay 150 TL bonus kazandıran kredi kartının yanı sıra avantajlı faiz oranları ile 750 bin liraya kadar finansman desteği sağlayacak. İlk 3 ay ödemesiz dönem içeren ve herhangi bir komisyon ücreti alınmayacak krediyle, 60 aya varan vade seçenekleri sunulacak.

Birliğe üye eczacıların nakit desteğinden yararlanabilmesi için Şekerbank şubelerine başvurmaları yeterli olacak.

- Eczacılara özel kredi kartı ile her ay 150 TL bonus

Şekerbank, Birliğe üye eczacılara özel olarak geliştirilen bonus özellikli kredi kartıyla her ay 150 TL bonus kazanma fırsatı sunacak. Eczacıların nakit desteğinin dışında bonus avantajından yararlanabilmesi için Türk Eczacıları Birliği'ne üye olması ve SGK ödemelerini Şekerbank'a taşıması yeterli olacak.

Eczacılar ayrıca, Şekerbank internet ve mobil şubesi üzerinden gerçekleştirecekleri EFT/havale gibi işlemlere ücret ödemeyecek. Diğer yandan, eczacılara Şekerbank POS ve çek karnesi ücretsiz sunulacak.

- "Eczacılarımıza ödemesiz dönemli nakit desteği sunuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şekerbank KOBİ, Perakende ve Tarım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Tuğbay Kumoğlu, eczacılar için nakit akışlarını desteklemek amacıyla bonus kazandıran kredi kartı, uygun faiz oranlı ve ödemesiz dönemli finansman desteği gibi çok sayıda farklı avantajların sunulduğu kapsamlı bir paket hazırladıklarını bildirdi.

Pandemi ile mücadelede çok önemli görev üstlenen eczacıların yanında yer aldıklarını aktaran Kumoğlu, "Nakit ihtiyaçlarını tek kaynaktan tamamen karşılayabilecekleri ve ödeme kolaylığı sağlayan bu paketten tüm eczacılarımızın faydalanmasını istiyoruz." ifadesini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Fotoğrafı olay yarattı! O yorumlara tepki gecikmedi Fotoğrafı olay yarattı! O yorumlara tepki gecikmedi
Red Bull'dan yaza özel yeni lezzetRed Bull'dan yaza özel yeni lezzet
En Çok Okunan Yerel Haberler
Evi adeta yok oldu: Cumaya gidecek elbisem yok
Evi adeta yok oldu: Cumaya gidecek elbisem yok
Yeni Malatyaspor, transfer döneminde en hareketli ekiplerden biri oldu
Yeni Malatyaspor, transfer döneminde en hareketli ekiplerden biri oldu
Soysal Sokak sakinleri su baskını riskinden kurtuluyor
Soysal Sokak sakinleri su baskını riskinden kurtuluyor
Kaynak yaparken canından oldu
Kaynak yaparken canından oldu
Çatıdaki yaralı martıya Ümraniye Belediyesi ekipleri müdahale etti
Çatıdaki yaralı martıya Ümraniye Belediyesi ekipleri müdahale etti
Millet Bahçesi 15 Kasım’da hizmete girecek
Millet Bahçesi 15 Kasım’da hizmete girecek

İstanbul Namaz Vakitleri 7 Ekim Çarşamba

İmsak
05:36
Sabah
07:00
Öğle
12:57
İkindi
16:09
Akşam
18:44
Yatsı
20:03

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 7 Ekim Çarşamba

Burgazada Eczanesi
Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Fatih Eczanesi
Arnavutkoy
Gümüş Eczanesi
Arnavutkoy
Sağlık Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
“Askıda Tablet” projesiyle ihtiyaç sahibi öğrenciler tabletlerine kavuşuyor
“Askıda Tablet” projesiyle ihtiyaç sahibi öğrenciler tabletlerine kavuşuyor
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Sakıp Sabancı Mezarı Başında Anıldı
Sakıp Sabancı Mezarı Başında Anıldı
Beşiktaş'ta çoraplı soygun
Beşiktaş'ta çoraplı soygun
İran Başkonsolosluğu'na saldırı!
İran Başkonsolosluğu'na saldırı!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.