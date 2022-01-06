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Şekerbank'tan emeklilere 3 bin liraya varan promosyon

06.01.2022 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şekerbank KOBİ, Perakende ve Tarım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Tuğbay Kumoğlu: - "Emekli müşterilerimiz, Şekerbank şubeleri ve ATM'lerinden masrafsız olarak maaşlarını çekebilirken, aynı zamanda diğer tüm banka ATM'lerinden ücret ödemeden günlük çekim limitleri dahilinde maaşlarını alabiliyor"

İSTANBUL (AA) - Şekerbank, emekli müşterilerine 3 bin liraya varan promosyon ödemesi sunuyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, emekli müşterilerine avantajlar sunan Şekerbank, emekli maaşını Şekerbank'a ilk kez taşıyan müşterilerinin nakit ihtiyaçlarını Tamamlayan Hesap ile yüzde sıfır faizle masrafsız olarak karşılıyor.

Maaş aralıklarına göre 2 bin 700 TL'ye varan promosyon imkanından yaralanabilen Şekerbank emekli maaş müşterileri, Şeker Bonus kredi kartından 3 bin 500 TL harcama yapmaları halinde de 300 TL tutarında "Bonus" kazanabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şekerbank KOBİ, Perakende ve Tarım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Tuğbay Kumoğlu, emekli müşterilerine tüm işlemlerde öncelikli hizmet verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Müşterilerimiz, internet ve mobil şube aracılığıyla yapacakları tüm havale ve EFT işlemlerini de ücretsiz olarak gerçekleştirebiliyor. 444 0 344 numaralı Emekli Destek Hattı'mıza tüm bankacılık işlemleri için 7 gün 24 saat ulaşan emekli müşterilerimizin, sağlık sorunları bulunması ve geçerli sağlık raporunu göstermeleri halinde de maaşlarını adreslerine teslim ediyoruz. Diğer yandan, emekli müşterilerimiz, Şekerbank şubeleri ve ATM'lerinden masrafsız olarak maaşlarını çekebilirken, aynı zamanda diğer tüm banka ATM'lerinden ücret ödemeden günlük çekim limitleri dahilinde maaşlarını alabiliyor."

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