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Şekerbank’tan KOBİ’lere e-Fatura teminatlı kredi kolaylığı

18.07.2022 19:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şekerbank KOBİ, Perakende ve Tarım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Tuğbay Kumoğlu: - "KOBİ’lere günlük ticari hayatlarında kredi kullanırken alternatif bir teminat modeli sunuyor, e-Fatura sayesinde, alacaklarını alıcı firmadan teyit alınmasına gerek olmadan temlik alarak finansman imkânı sağlıyoruz"

İSTANBUL (AA) - Şekerbank, “E-Fatura Finansmanı” ile KOBİ’lere, iş süreçlerini kısaltarak, fatura tahsilat vadesini beklemeden, e-Fatura alacaklarını teminat gösterebildikleri kredi imkânı sağlıyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, geliştirdiği ürünlerle müşterilerinin hayatını kolaylaştırmaya devam eden Şekerbank, KOBİ’lerin nakit ihtiyacına dijital çözümler sunuyor. “E-Fatura Finansmanı” ile alternatif teminat seçeneği sunan banka, KOBİ’lere nakit ihtiyaçları için fatura vadesini beklemeden kredi kullanma imkânı veriyor.

Kefalet, ipotek, çek veya finansman senedi gibi teminatlar yerine elektronik fatura (e-Fatura) alacaklarının teminat olarak gösterilmesine imkân tanıyan “E-Fatura Finansmanı” kredisi ile KOBİ’ler, ihtiyaç duydukları finansmana düşük maliyetle ve Şekerbank güvencesiyle ulaşıyor.

“E-Fatura Finansmanı” ile tedarikçiler, mal alan alıcı firmalara sattıkları mal veya hizmetten doğan alacakları için kestikleri e-Faturaları bankaya teminat olarak gösterebilen KOBİ’ler, nakit ihtiyaçlarını hızlı ve ek iş yükü yaratmayacak şekilde karşılıyor.

- "KOBİ’lere hız ve maliyet avantajı sunuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şekerbank KOBİ, Perakende ve Tarım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Tuğbay Kumoğlu, "E-Fatura Finansmanı" kredisi sayesinde KOBİ’lerin finansman ihtiyacını hayatlarını kolaylaştırarak karşılamayı amaçladıklarını belirterek, "KOBİ’lere günlük ticari hayatlarında kredi kullanırken alternatif bir teminat modeli sunuyor, e-Fatura sayesinde, alacaklarını alıcı firmadan teyit alınmasına gerek olmadan temlik alarak finansman imkânı sağlıyoruz. Böylelikle KOBİ’lere hız ve maliyet avantajı ile ihtiyaç duydukları finansmanı sağlayarak üreten kesimi destekliyor, ticarette kolaylık sağlıyor ve ülke ekonomisine katkı sunmayı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

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