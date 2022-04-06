Şekerbank’tan Sodexo üye iş yerlerine "avantajlı destek paketi"

İSTANBUL (AA) - Şekerbank, yeme-içme ve gıda sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin finansal ihtiyaçlarına destek olmak üzere Sodexo ile iş birliği gerçekleştirdi.

Şekerbank açıklamasına göre, banka, yeme-içme ve gıda sektöründe faaliyet gösteren işletmelere özel bir destek paketi hazırladı. Şekerbank iş birliği kapsamında Sodexo bünyesindeki 80 bin hizmet noktasından oluşan üye iş yeri ağı için 3 ay taksit ertelemeli finansman desteği ve birçok avantaj sunuyor.

Şekerbank'ın sunduğu 3 aya kadar ödemesiz dönem seçeneğinden yararlanabilen işletme sahipleri ayrıca, talep halinde aylık yazarkasa POS, sabit POS, mobil POS aidatlarında da indirim imkânına sahip olacak. İşletme sahipleri kredi başvurusunu diledikleri yerden www.sekerbank.com.tr adresinden veya tüm Şekerbank şubelerinden yapabilecek.

Sodexo üyesi işletme sahiplerine ücretsiz olarak sunulan “Şeker Business Kart’’ı kullanmaları halinde 1 yıl süre ile aylık harcamalarına göre Şekerbank web sitesinde duyurulan oranda ekstre indirimi sunuluyor.

Finansal destekten yararlanan işletme sahiplerinin riskleri ise Joker Sigorta ile garanti altına alınıyor. Ayrıca tüm bu avantajların yanı sıra işletme sahipleri, ilk kullanımda 10 yapraklı çek karnesini değerli kâğıt bedeli haricinde ücretsiz temin edebiliyor.

- "3 aya kadar ödemesiz dönem avantajı sunduk"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şekerbank KOBİ, Perakende ve Tarım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Tuğbay Kumoğlu, müşterilerini iyi anlayan ve her koşulda onların yanında yer alan bir banka olarak, tüm güçleriyle destek vermeyi sürdürdüklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri Türkiye ile şirketin 81 ili kapsayan üye iş yeri ağı için oldukça geniş kapsamlı bir iş birliği gerçekleştirdik. Dönemin zorlu koşullarını dikkate alarak web üzerinden kredi başvurusuna imkan sağlarken 3 aya kadar ödemesiz dönem avantajı sunduk. Sodexo üye iş yerlerinin artan maliyetlerine destek olmak istiyoruz. Finansman dışında pek çok avantaj içeren iş birliğinden işletmelerin fayda sağlayacağına inanıyoruz. Şekerbank olarak işletmelere her türlü desteği vermek ve sağladığımız faydaları çok yönlü olarak artırmak için yenilikçi yöntemler geliştirmeye devam ediyoruz."

Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri Üst Yöneticisi (CEO) Eda Uluca Özcan ise Türkiye’de çalışan yan hakları alanında lider olan Sodexo’nun her gün 20 binden fazla müşterisinin 1 milyondan fazla çalışanına 80 bin noktadan oluşan sektördeki en geniş üye ağı ile katkı sunduğunu belirtti.

Özcan, Sodexo olarak Türkiye’nin 81 ilinde yaygın üye iş yeri ağını oluşturan restoran, büfe, lokanta gibi işletmelerin müşteri ve sipariş sayısını yükselterek gelirlerini artırmalarına destek olduklarını ifade ederek, "Üyelerimizin süreçlerini yüzde 100 dijitalleştiriyor, kuryelerini daha etkin yönetmesi için yatırım yapıyor, üzerlerindeki operasyonel yükleri ortadan kaldırıyoruz. Şekerbank’la gerçekleştirdiğimiz yeni iş birliği sayesinde yeni bir katkı ile yanlarında olduğumuzu ifade etmekten mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

