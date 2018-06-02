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Şekip Mosturoğlu: Türkiye’nin en kapsamlı projesini hayata geçireceğiz

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 02.06.2018 11:51 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, gelecek dönemde altyapı konusunda önemli yatırımlara imza atacaklarını söyleyerek, “Avrupalı bir futbol adamı ile birlikte altyapı konusunda Türkiye'nin en kapsamlı projesini hayata geçireceğiz” dedi.

Şekip Mosturoğlu: Türkiye’nin en kapsamlı projesini hayata geçireceğiz

Fenerbahçe’de yapılan seçimli genel kurulda konuşma yapan Fenerbahçe’nin Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, sarı-lacivertli takıma inançlarının tam olduğunu belirterek, “Şampiyonlar Ligi'nde yeni statüye göre Fenerbahçe Futbol Takımı'nın gruplara kalacağına inancımız tamdır. Avrupalı bir futbol adamı ile birlikte altyapı konusunda Türkiye'nin en kapsamlı projesini hayata geçireceğiz. Bu projeyle birlikte 3 Temmuz Akademisi'nden yetişecek futbolcularımız A Takım'da yer alacaktır. Proje, ilk meyvesini 2 yıl içerisinde verecek. Fenerbahçe Kulübü hiçbir zaman bir sermaye grubuna ait olmayacaktır. 3 Temmuz kumpas davasında sorumluların ceza alması için gereken davalar açılacaktır” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe şekip mosturoğlu

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