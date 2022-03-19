'Seks bağımlısıyım' demişti! Ünlü şarkıcı Davut Güloğlu son haliyle görenleri şoke etti

Geçmişte 'seks bağımlığı' teşhisi konulan ünlü şarkıcı Davut Güloğlu, çeşitli tedavilerin ardından sağlığına kavuştu. Bir dönem, sahnelerde fırtınalar estiren ünlü şarkıcı, yıllar içindeki değişimiyle sevenlerini şaşırttı.

1972 yılında Rize'de dünyaya gelen Davut Güloğlu, lise eğitimini yarıda bırakıp bir süre amatör futbol kulüplerinde top koşturdu. 1991 yılında İstanbul'a yerleşen Güloğlu, burada market işletmeciliği yaptı. Müziğe duyduğu ilgi nedeniyle Arif Sağ'ın açtığı kursta eğitim gördü.

Marketinin iflas etmesi nedeniyle düğün salonlarında şarkıcılık yapmaya başlayan Davut Güloğlu, 1993 yılında Sibel Yıldırım ile evlendi. Çift, 2003 yılında ayrıldı. 1998 yılında 'Sarılsam da Olmayi Darılsam da Olmayi' albümünü müzikseverlerin beğenisine sunan Davut Güloğlu, Katula Katula şarkısıyla ününe ün kattı.

Bir süredir ekranlardan uzak bir yaşam süren Davut Güloğlu, son haliyle şaşırttı.

Sosyal medyada epepy aktif olan Davut Güloğlu, müzik kariyerini sürdürüyor.

Davut Güloğlu'nun formunu koruduğu gören sosyal medya kullanıcıları ''Kral hiç mi yaşlanmazsın'', ''Yıllar yaramış'' ve ''Babam yaşında ama hala genç'' gibi yorumlarda bulundu.

''NEREYE BAKSAM KADIN GÖRÜYORDUM''

4 yıl seks bağımlılığı tedavisi gören Davut Güloğlu, ''Nereye baksam kadın görüyordum'' açıklamasıyla çok konuşulmuştu.

Güloğlu, ''Güzel çirkin ayrımı olmuyor. Bu hastalığa yakalananlar, 10 kadınla birlikte olabilir. Zamanla mutlu olamıyorsun, yanındaki kadın da olmuyor. Ben de bu yüzden doktora gittim.'' ifadelerini kullanmıştı.

İlaç tedavisi gördüğünü söyleyen ünlü şarkıcı, ''Mümkünse gittiğiniz psikiyatr kadın olmasın, çünkü o da hastalığı tetikliyor'' demişti.



