Euphoria dizisinde tepki çeken yeni sahneler! Sydney Sweeney gündemde

HBO’nun çok konuşulan dizisi Euphoria, üçüncü sezonunun ikinci bölümüyle yeniden tartışmaların odağına yerleşti. Dört yıllık aranın ardından ekrana dönen yapım, özellikle Sydney Sweeney’nin canlandırdığı Cassie karakteri üzerinden verilen sahneler nedeniyle izleyicilerden sert eleştiriler aldı. Sosyal medyada birçok izleyici, sahneleri “rahatsız edici” ve “aşağılayıcı” olarak yorumladı.

Sam Levinson imzalı dizinin “America My Dream” adlı son bölümü, yayınlanır yayınlanmaz geniş yankı uyandırdı. Daha önce de Zendaya ve Sydney Sweeney’nin yer aldığı sahneler nedeniyle eleştirilen yapım, bu kez dozun daha da arttığı yorumlarıyla karşı karşıya kaldı.

Yeni bölümde Cassie karakterinin dijital platformlarda içerik üretmesi ve verdiği pozlar izleyicilerin tepkisini çekti. Sosyal medyada birçok kullanıcı, karakterin hikâye akışında “küçük düşürücü” bir şekilde işlendiğini savunarak yapım ekibini eleştirdi.

Bazı izleyiciler “Birisi Sydney Sweeney’i kurtarsın” yorumunda bulunurken, bazıları ise sahneleri “aşağılama ritüeli” olarak nitelendirdi. Dizinin kadın karakterleri ele alış biçimi de yeniden tartışmaya açıldı.