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Seks kaseti çalınan Pamela Anderson'ın oğlundan skandal açıklama: "Keşke o görüntüden para kazansalardı"

31.01.2023 23:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Baywatch yıldızı Pamela Anderson, eski eşi Tommy Lee ile balayında çekilen seks kasetlerinin çalınmasının ardından tüm dünya basınında gündem olmuştu. Şu anda biri 25 diğeri 26 yaşında olan oğulları Brandon Thomas ve Dylan Jagger bu olaya çocukluklarında şahit olmuştu. Şimdilerde belgeseli yayınlanacak olan Pamela Anderson'ın oğulları olay hakkında ilk kez konuşarak çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Seks kaseti çalınan Pamela Anderson'ın oğlundan skandal açıklama: "Keşke o görüntüden para kazansalardı"

Balayında eğlenmek için çektikleri yatak odasındaki seks görüntüleri yayılan ve hatta satılan Pamela Anderson ile eski eşi Tommy Lee'nin şu anda biri 25 biri 26 yaşında olan iki oğlu bulunuyor. Pamela Anderson, dijital bir platformda yayınlanacak olan "Pamela A Love Story" adlı belgeselinin resmi fragmanında eski kocası Tommy Lee ile çektikleri seks kasetinin yaşattığı travma hakkında konuşmuştu.

Pamela Anderson ve Tommy Lee'nin o görüntüleri para kazanmak için kendilerinin sızdırdığı iddialarına Anderson, "Asla o kaseti paraya çevirmeyi düşünmediğini milyonlarca dolar karşılığında bile olsa görüntüleri paylaşmak istemediğini" savunmuştu.

pamela anderson

SADECE EĞLENMEK İSTEDİLER

Baywatch yıldızı Pamela Anderson Motley Crue'nun davulcusu Tommy Lee ile 1995 yılında, tanıştıktan dört gün sonra beklenmedik bir şekilde evlenmişti. Çiftin balayında çektikleri seks kasetleri evlerinden çalınmış ve internette yayınlanmıştı. Pamela Anderson, bunun üzerine video dağıtım şirketi Internet Entertainment Group’a dava açmıştı.

pamela tommy

"KEŞKE O GÖRÜNTÜDEN PARA KAZANSALARDI"

Pamela Anderson ile Tommy Lee'nin küçük oğlu Dylan Jagger konuyla ilgili şaşırtıcı açıklamalarda bulundu. Jagger, "Eğer annem o kasetten para kazansaydı her şey çok daha farklı olurdu. Ama bir sürü insan o görüntüler sayesinde milyonlarca dolar kazandı. Annem ise bu konuda hep "hayır" dedi. Çünkü yüzde yüz her zaman ailesini ön planda tutardı. Kazanacağı paradan daha çok ailesini düşünürdü." dedi.

dylan jogger

"ANNEMDEN SÖZ EDİLDİĞİNDE HEMEN KAVGAYA TUTUŞURDUM"

Çalkantılı evlilikten dünyaya gelen çocuklardan büyük olan Brandon, "Bir çocukken herkesin benim ve ailem hakkında, aslında bilmemeleri gereken her şeyi bildiğini düşünürdüm. Herkesin, benim aileme ait olan bu "kirli sır" ile ilgili bilgisi vardı." Bu sözlerin ardından Brandon Lee, yaşadığı bu durum yüzünden kavgaya tutuşmak zorunda kalığını bu sözlerle anlattı: "Hatırlıyorum da okulda biri annemden söz ederse hemen onunla kavgaya tutuşurdum. Çok çabuk öfkelenirdim."

brandon thomas

"MİLYONLARCA DOLAR KAZANABİLİRDİ"

Yaşanan bu olaydan milyonlarca dolar kazanabileceklerini savunan Brandon Lee, "Annemin bu sayede para kazanmasını isterdim. Eğer sadece bir kağıda bir imza atsaydı milyonlarca dolar kazanabilirdi. Annem ise onun yerine hiçbir şey yapmadan arkasına yaslanıp oturdu ve kariyerinin bir buhar olup uçmasına izin verdi. Hayatının çok büyük bir bölümünde borç içindeydi." sözlerine yer verdi.


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