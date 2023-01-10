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'Seks robotu gibi hissediyorum' diyen Bella Hadid bikinili pozlarını paylaştı!

10.01.2023 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şöhretin ilk yıllarında kendisini seks robotu gibi hissettiğini söyleyerek hayranlarını şaşırtan ünlü model Bella Hadid, bikinili paylaşımıyla nefes kesti.

'Seks robotu gibi hissediyorum' diyen Bella Hadid bikinili pozlarını paylaştı!

Dünyanın en çok kazanan modelleri arasında yer alan Bella Hadid, kış ortasında paylaştığı bikinili pozlarıyla takipçilerinin içini ısıttı.

Bella Hadid'in tatil pozlarına 24 saat dolmadan 500 bine yakın beğeni geldi.

'Kendimi seks robotu gibi hissediyorum' diyen Bella Hadid'ten bikinili poz! Fiziği olay oldu

Bol bol güneşlenen güzel model, çiçek desenli bir bikini tercih etti.

'Kendimi seks robotu gibi hissediyorum' diyen Bella Hadid'ten bikinili poz! Fiziği olay oldu

Bella Hadid, kariyerinin başlarında cinsel bir obje gibi görünmek için çabaladığını söylemişti.

'Kendimi seks robotu gibi hissediyorum' diyen Bella Hadid'ten bikinili poz! Yorum yağdı

Instagram'da 60 milyona yakın takipçisi bulunan Bella Hadid, son dönemlerde verdiği kilolarla takipçilerini korkutuyor.

'Kendimi seks robotu gibi hissediyorum' diyen Bella Hadid'ten bikinili poz! Yorum yağdı

Bir dönem ağır bir depresyon geçiren Bella Hadid, hassas bağışıklığı nedeniyle de zaman zaman zorlanıyor.

'Kendimi seks robotu gibi hissediyorum' diyen Bella Hadid'ten bikinili poz! Yorum yağdı


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