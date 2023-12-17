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  4. Seks sembolü olduğunu düşünüyor! Demi Rose göğsünü zar zor kapattı

Seks sembolü olduğunu düşünüyor! Demi Rose göğsünü zar zor kapattı

17.12.2023 08:31 | Son Güncelleme:
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Bir seks sembolü olarak sosyal medyada var olduğunu her fırsatta dile getiren kıvrımlı model Demi Rose yine adından söz ettirdi. Göğüslerini neredeyse kapatmayan kıvrımlı fenomen pozlarıyla dikkat çekti.

Sosyal medyada kıvrımlarıyla tanınan ve pozları sayesinde adından sıkça söz ettiren kıvrımlı model Demi Rose haftalar sonra bir döndü pir döndü. Rose günler sonra yarı çıplak pozlarını paylaşarak adından söz ettirdi.

Sabah pozu diyerek göğüslerini zar zor kapattığı hallerini paylaşan Rose yine hayranlarını mest etti.

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"Sanki başka seçeneğim yokmuş gibi bazı çiftler gelip bana çoklu ilişki teklifinde bulunuyor" diyerek sosyal medyanın diline düşen fenomen hayranlarının dikkatini çekmeyi başardı.

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Yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen sosyal medya fenomeni ve model Demi Rose pozlarıyla saniyeler içinde binlerce beğeni topladı.


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Demi Rose demi rose mawby sosyal medya
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