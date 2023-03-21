Seks sembolü olduğunu söylüyordu! Demi Rose göğüs dekoltesiyle nefes kesti

Sosyal medyada ün kazanan genç model Demi Rose, cesur ve iddialı tarzıyla büyük beğeni topluyor.

Yaklaşık 20 milyon kişi tarafından takip edilen Demi Rose bu defada göğüs dekoltesini sergilemekten kaçınmadı.

Kıvrımlı fiziğini sergilemekten çekinmeyen Demi Rose her fırsatta bir seks sembolü olarak sosyal medyada var olduğunu dile getiriyor.

Paylaşımlarıyla sosyal medyayı sallayan ve her paylaşımı milyonlarca beğeni alan Demi Rose 27 Mart 1995 tarihinde İngiltere'nin Birmingham şehrinde doğdu.

Demi Rose, Instagram'da yaptığı paylaşımlar ile bir anda herkesin odak noktası olmayı başarmıştır.





