MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Seks sembolü olduğunu söylüyordu! Demi Rose göğüs dekoltesiyle nefes kesti

Seks sembolü olduğunu söylüyordu! Demi Rose göğüs dekoltesiyle nefes kesti

21.03.2023 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir seks sembolü olarak sosyal medyada var olduğunu her fırsatta dile getiren Demi Rose bu defa göğüs dekolteli pozlarıyla nefes kesti. Cesur ve iddialı pozlarıyla sık sık gündeme gelen Demi Rose'un pozları olay oldu.

Seks sembolü olduğunu söylüyordu! Demi Rose göğüs dekoltesiyle nefes kesti

Sosyal medyada ün kazanan genç model Demi Rose, cesur ve iddialı tarzıyla büyük beğeni topluyor.

Demi Rose 1

Yaklaşık 20 milyon kişi tarafından takip edilen Demi Rose bu defada göğüs dekoltesini sergilemekten kaçınmadı.

Demi Rose 2

Kıvrımlı fiziğini sergilemekten çekinmeyen Demi Rose her fırsatta bir seks sembolü olarak sosyal medyada var olduğunu dile getiriyor.

Demi Rose 3

Paylaşımlarıyla sosyal medyayı sallayan ve her paylaşımı milyonlarca beğeni alan Demi Rose 27 Mart 1995 tarihinde İngiltere'nin Birmingham şehrinde doğdu.

Demi Rose 10

Demi Rose, Instagram'da yaptığı paylaşımlar ile bir anda herkesin odak noktası olmayı başarmıştır.

Demi Rose 9

Demi Rose 8

Demi Rose 7

Demi Rose 6

Demi Rose 5

Demi Rose

Demi Rose 4

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son haliyle şaşırttı! Görenlerin ağızları açık kaldıSon haliyle şaşırttı! Görenlerin ağızları açık kaldı
Eteğini savurdu, açılmasına aldırış etmediEteğini savurdu, açılmasına aldırış etmedi
Hamileyken linç edilmişti! Ünlü sunucu Ezgi Sertel'in babasına vedası herkesi ağlattıHamileyken linç edilmişti! Ünlü sunucu Ezgi Sertel'in babasına vedası herkesi ağlattı
Anahtar Kelimeler:
Demi Rose sosyal medya

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da iğrenç olay! Ünlü iş kadınını bayıltıp tecavüz etti

İstanbul'da iğrenç olay! Ünlü iş kadınını bayıltıp tecavüz etti

Şengör'ün canlı yayındaki o sözleri olay oldu! Altaylı reklam arasına gitti

Şengör'ün canlı yayındaki o sözleri olay oldu! Altaylı reklam arasına gitti

Arda Güler'in yeni adresini ve bonservisini duyurdular

Arda Güler'in yeni adresini ve bonservisini duyurdular

'Oy oranı sürpriz oldu, ben şaşırdım...'

'Oy oranı sürpriz oldu, ben şaşırdım...'

Canlı yayında gergin dakikalar! Sinirlenip yayını terk etti

Canlı yayında gergin dakikalar! Sinirlenip yayını terk etti

İstanbul'da kentsel dönüşüm muamması! Apartman ikiye bölündü, kimin astığı bilinmiyor

İstanbul'da kentsel dönüşüm muamması! Apartman ikiye bölündü, kimin astığı bilinmiyor

İlginizi Çekebilir

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Yağmur çamur demeden giyebileceğiniz en rahat ve şık outdoor montları sizin için seçtik

Yağmur çamur demeden giyebileceğiniz en rahat ve şık outdoor montları sizin için seçtik

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Moda dünyasının en gözde markalarında %50'ye varan indirimler

Moda dünyasının en gözde markalarında %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.