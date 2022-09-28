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'Seks sembolüyüm' demişti! "Rüyanda beni hayal et" notuyla şoke eden paylaşım

28.09.2022 08:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz gün hayranlarının sorularını yanıtlayan Demir Rose dekolteli bluzuyla çekilmiş bir görüntüsünü paylaşıp 'Seks sembolüyüm' demişti! Rose bu sefer de sere serpe uzanıp göğüslerini elleriyle kapadı ve "Rüyanda beni hayal et" dedi.

'Seks sembolüyüm' demişti! "Rüyanda beni hayal et" notuyla şoke eden paylaşım

Sosyal medyanın kıvrımlı fenomeni Demi Rose son günlerde cinsel yönelim açıklamasıyla gündemde. "Kızlardan erkeklerden daha çok hoşlandığım bir aşamadan geçtim. Şimdi daha çok erkeklerle ilgileniyorum" diyen Rose hayranlarını heyecanlandıran bir paylaşıma daha imza atti.

Son olarak dekolteli tarzıyla çekilmiş bir görüntüsünü paylaşarak bir seks sembolü olarak sosyal medyada olduğunu söyleyen Rose yine üstsüzdü.

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Rose minik bikini altı ve üstsüz haliyle havuz kenarında sere serpe uzandı ve göğüslerini de elleriyle kapatarak hayranlarına seslendi:

Demi Rose cinsel yönelimine dair konuştu! İtirafı ise olay olduDemi Rose cinsel yönelimine dair konuştu! İtirafı ise olay oldu

"Ama rüyanda ne olursa olsun, beni hayal et!"

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Anahtar Kelimeler:
Demi Rose sosyal medya dekolte
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