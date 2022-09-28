'Seks sembolüyüm' demişti! "Rüyanda beni hayal et" notuyla şoke eden paylaşım

Sosyal medyanın kıvrımlı fenomeni Demi Rose son günlerde cinsel yönelim açıklamasıyla gündemde. "Kızlardan erkeklerden daha çok hoşlandığım bir aşamadan geçtim. Şimdi daha çok erkeklerle ilgileniyorum" diyen Rose hayranlarını heyecanlandıran bir paylaşıma daha imza atti.

Son olarak dekolteli tarzıyla çekilmiş bir görüntüsünü paylaşarak bir seks sembolü olarak sosyal medyada olduğunu söyleyen Rose yine üstsüzdü.

Rose minik bikini altı ve üstsüz haliyle havuz kenarında sere serpe uzandı ve göğüslerini de elleriyle kapatarak hayranlarına seslendi:

"Ama rüyanda ne olursa olsun, beni hayal et!"





