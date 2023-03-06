Seks ticareti tartışmaları gündemdeydi... Victoria's Secret Fashion Show geri dönüyor

Bir zamanlar Adriana Lima, Gisele Bündchen ve Heidi Klum gibi en iyi modellerin yer aldığı Victoria's Secret düşen satışları, düşük televizyon reytingleri ve markayla ilgili tartışmaların ardından Kasım 2019'da ara vermişti.

Ünlü show'un o dönem iptal olmasının sebeplerinden biri de o dönemki CEO'su Les Wexner'ın, reşit olmayanları seks ticareti yapmak ve seks ticaretine karışmak için komplo kurmakla suçlanan Jeffrey Epstein ile yakın bağları olduğuydu.

Dört yıllık aradan sonra Victoria’s Secret CFO’su Tim Johnson, Victoria’s Secret’ın yıllık defilesini geri getirmeyi planladıklarını söyledi.

Victoria's Secret Fashion Show'un 2023'te podyumlara dönüş haberini ilk olarak, şirketin cuma günkü 2022 dördüncü çeyrek kazanç açıklamasının ardından geldi.



Markanın mali işler müdürü Timothy Johnson, "Moda şovumuzun bu yıl içinde gelecek olan yeni versiyonunu desteklemek için pazarlama harcamalarına yönelmeye devam edeceğiz" dedi.



