Seksenler'de yeni Fehmi belli oldu mu? Rasim Öztekin'in neden öldü, yerine kim gelecek?

Oyuncu Pelin Öztekin'in babasıdır. İstanbul'daki Galatasaray Lisesinin ardından İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulundan mezun olan sanatçı, sahne yaşamında ilk deneyimlerini İstanbul Akademik Sanatçılar Topluluğu ve Kadıköy Halk Eğitim Merkezi ve Nöbetçi Tiyatro’da amatör çalışmalarla edindi. Ferhan Şensoy'un Ortaoyuncular topluluğunda profesyonel tiyatro sanatçılığına başladı. 2016 yılında Kel Hasan Efendi'nin kavuğu Ferhan Şensoy tarafından kendisine devredildi. 20 Eylül 2020 tarihinde ise kavuğu Şevket Çoruh'a devretmiştir.

Seksenler’de oldukça şefkatli, eşine ve çocuklarına karşı duygusal ve babacan tavırlı bir aile reisi karakteriyle bilinen Fehmi yani Rasim Öztekin’in yerine kimin geleceği henüz belli olmadı.

Ev Yapımı - 2020 (Bașrol oyuncu) Görevimiz Komedi - 2018 (Bașrol oyuncu) Klavye Delikanlıları - 2017 (17. bölüm, Başrol oyuncu) İnadına Sözleri İnsanı - 2017 (44. bölüm, konuk oyuncu) Kardeş Payı - 2014 (22. bölüm, konuk oyuncu) Seksenler - 2012-2017/2019-2021 (Başrol Oyuncusu) Geniş Aile - 2009-2011 (Kuddusi Kirişçi) Komedi Türk - 2008 Eyvah Halam - 2008 Suç Dosyası - 2007 Güzel Günler - 2007 Pertev Bey'in Üç Kızı - 2006 Acemi Cadı - 2006 (Duman Seslendirme) Hırsız Polis - 2005 Dolunay - 2005 Ev Hali - 2002 Yeni Hayat - 2001 Paşa Baba Konağı - 2000 Kızım Osman - 1998 Başka İstanbul Yok - 1996 Boşgezen ve Kalfası - 1995 Varsayalım İsmail - 1991 Köşe Dönücü - 1983 Biraz Düş; Biraz Gülüş - 1987 Eğrisiyle-Doğrusu - 1988

1992-1995 yılları arasında televizyonlarda şov programları yaptı. 1994 yılında Gani Müjde ve Yılmaz Erdoğan’ın yazdığı “2071’de Türkiye” adlı müzikali sahneye koyup oynadı. Tiyatronun yanı sıra, sinema ve dizi filmlerde de rol almıştır. TRT'ye program metin yazarlığı ve bir dönem Akşam gazetesinde köşe yazarlığı yapmıştır. Hayatının son yıllarında Youtube'da da içerikler üretmiştir.

RASİM ÖZTEKİN'İN OYNADIĞI TİYATRO OYUNLARI

Şahları da Vururlar (1980-85)

Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı (1981-83)

Anna’nın 7 Ana Günahı (1983-84)

Fırıncı Şükrü, Deli Vahap ve Ötekiler (1984-85)

Hayrola Karyola (1985-86)

Eşek Arıları (1985-86)

Muzır Müzikal (1986-87)

İçinden Tramvay Geçen Şarkı (1986-87)

İstanbul’u Satıyorum (1986-87)

Don Juan İle Madonna (1988-89)

Soyut Padişah (1989-90)

Yorgun Matador (1990-91)

Aşkımızın Gemisi Fındık Kabuğu (1991-92)

Güle Güle Godot (1992-93)

Aptallara Güzel Gelen Televizyon Dizileri (1996-97)

Haldun Taner Kabare (1997-98)

Çok Tuhaf Soruşturma (1998-99)

Parasız Yaşamak Pahalı (1999-2000)

Fişne Pahçesu (2000-01)

Kökü Bitti Zıkkım Zulada (2001-02)

Sahibinden Satılık Birinci El Ortaoyunu (2001-02)

Biri Bizi Dikizliyor (2003-04)

Uzun Donlu Kişot (2004-05)

Kiralık Oyun (2005-06)

Boşgezen ve Kalfası (2008)

RASİM ÖZTEKİN'İN ÖDÜLLERİ

1988, Altan Erbulak Ödülleri, En İyi Oyuncu

1995, İsmail Dümbüllü Ödülleri, Yılın En Başarılı Oyuncusu

2003, Afife Tiyatro Ödülleri, Komedi ve müzikal dalında En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

2010, KALDER (Kalite Derneği) En Kaliteli Sanatçı ödülü

2010, Ayaklı Gazete "Yılın En İyi Yardımcı Erkek Oyuncusu"

2011, Yılın Nasrettin Hocası