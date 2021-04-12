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Seksenler'de yeni Fehmi belli oldu mu? Rasim Öztekin'in neden öldü, yerine kim gelecek?

12.04.2021 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1 ekranlarının ilgi ile takip edilen dizisinde Fehmi karakterine hayat veren usta oyuncu, tiyatrocu Rasim Öztekin’in ölümünün ardından belirsizlik devam ediyor. Seksenler’in Fehmi babasını canlandıran Rasim Öztekin’in yerine gelecek isim henüz açıklanmadı.

Seksenler'de yeni Fehmi belli oldu mu? Rasim Öztekin'in neden öldü, yerine kim gelecek?

Geçirdiği kalp krizinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Seksenler’in Fehmi’si Rasim Öztekin’in ölümü Türkiye’yi yasa boğdu. Usta oyuncu Rasim Öztekin, en son TRT 1 ekranlarında yayınlanan Seksenler dizisinde Fehmi baba karakterini canlandırıyordu…

SEKSENLER’DE FEHMİ’NİN YERİNE KİM GELECEK?

Seksenler’de oldukça şefkatli, eşine ve çocuklarına karşı duygusal ve babacan tavırlı bir aile reisi karakteriyle bilinen Fehmi yani Rasim Öztekin’in yerine kimin geleceği henüz belli olmadı.

RASİM ÖZTEKİN NEDEN ÖLDÜ?

Tiyatro ve sinema sanatçısı Rasim Öztekin, geçirdiği kalp krizinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Seksenler'de yeni Fehmi belli oldu muu

RASİM ÖZTEKİN KİMDİR?

14 Ocak 1959’da İstanbul’da doğan Rasim Öztekin, 8 Mart 2021’de hayatını kaybetti.

Oyuncu Pelin Öztekin'in babasıdır. İstanbul'daki Galatasaray Lisesinin ardından İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulundan mezun olan sanatçı, sahne yaşamında ilk deneyimlerini İstanbul Akademik Sanatçılar Topluluğu ve Kadıköy Halk Eğitim Merkezi ve Nöbetçi Tiyatro’da amatör çalışmalarla edindi. Ferhan Şensoy'un Ortaoyuncular topluluğunda profesyonel tiyatro sanatçılığına başladı. 2016 yılında Kel Hasan Efendi'nin kavuğu Ferhan Şensoy tarafından kendisine devredildi. 20 Eylül 2020 tarihinde ise kavuğu Şevket Çoruh'a devretmiştir.

1992-1995 yılları arasında televizyonlarda şov programları yaptı. 1994 yılında Gani Müjde ve Yılmaz Erdoğan’ın yazdığı “2071’de Türkiye” adlı müzikali sahneye koyup oynadı. Tiyatronun yanı sıra, sinema ve dizi filmlerde de rol almıştır. TRT'ye program metin yazarlığı ve bir dönem Akşam gazetesinde köşe yazarlığı yapmıştır. Hayatının son yıllarında Youtube'da da içerikler üretmiştir.

RASİM ÖZTEKİN'İN OYNADIĞI DİZİLER

Ev Yapımı - 2020 (Bașrol oyuncu)
Görevimiz Komedi - 2018 (Bașrol oyuncu)
Klavye Delikanlıları - 2017 (17. bölüm, Başrol oyuncu)
İnadına Sözleri İnsanı - 2017 (44. bölüm, konuk oyuncu)
Kardeş Payı - 2014 (22. bölüm, konuk oyuncu)
Seksenler - 2012-2017/2019-2021 (Başrol Oyuncusu)
Geniş Aile - 2009-2011 (Kuddusi Kirişçi)
Komedi Türk - 2008
Eyvah Halam - 2008
Suç Dosyası - 2007
Güzel Günler - 2007
Pertev Bey'in Üç Kızı - 2006
Acemi Cadı - 2006 (Duman Seslendirme)
Hırsız Polis - 2005
Dolunay - 2005
Ev Hali - 2002
Yeni Hayat - 2001
Paşa Baba Konağı - 2000
Kızım Osman - 1998
Başka İstanbul Yok - 1996
Boşgezen ve Kalfası - 1995
Varsayalım İsmail - 1991
Köşe Dönücü - 1983
Biraz Düş; Biraz Gülüş - 1987
Eğrisiyle-Doğrusu - 1988

RASİM ÖZTEKİN'İN OYNADIĞI TİYATRO OYUNLARI

Şahları da Vururlar (1980-85)
Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı (1981-83)
Anna’nın 7 Ana Günahı (1983-84)
Fırıncı Şükrü, Deli Vahap ve Ötekiler (1984-85)
Hayrola Karyola (1985-86)
Eşek Arıları (1985-86)
Muzır Müzikal (1986-87)
İçinden Tramvay Geçen Şarkı (1986-87)
İstanbul’u Satıyorum (1986-87)
Don Juan İle Madonna (1988-89)
Soyut Padişah (1989-90)
Yorgun Matador (1990-91)
Aşkımızın Gemisi Fındık Kabuğu (1991-92)
Güle Güle Godot (1992-93)
Aptallara Güzel Gelen Televizyon Dizileri (1996-97)
Haldun Taner Kabare (1997-98)
Çok Tuhaf Soruşturma (1998-99)
Parasız Yaşamak Pahalı (1999-2000)
Fişne Pahçesu (2000-01)
Kökü Bitti Zıkkım Zulada (2001-02)
Sahibinden Satılık Birinci El Ortaoyunu (2001-02)
Biri Bizi Dikizliyor (2003-04)
Uzun Donlu Kişot (2004-05)
Kiralık Oyun (2005-06)
Boşgezen ve Kalfası (2008)

RASİM ÖZTEKİN'İN ÖDÜLLERİ

1988, Altan Erbulak Ödülleri, En İyi Oyuncu
1995, İsmail Dümbüllü Ödülleri, Yılın En Başarılı Oyuncusu
2003, Afife Tiyatro Ödülleri, Komedi ve müzikal dalında En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
2010, KALDER (Kalite Derneği) En Kaliteli Sanatçı ödülü
2010, Ayaklı Gazete "Yılın En İyi Yardımcı Erkek Oyuncusu"
2011, Yılın Nasrettin Hocası

RASİM ÖZTEKİN'İN OYNADIĞI FİLMLERİ

Baba Parası - 2020
Dijital Esaret - 2019
Çalgı Çengi İkimiz - 2017 (Bünyamin)
Düğün Dernek 2: Sünnet - 2015 (İsmail)
Bak Hele Bak - 2015 (Sunucu)
Mandıra Filozofu - 2014 (Cavit)
Düğün Dernek - 2013 (İsmail)
Vay Arkadaş - 2010
Gelecekten Bir Gün - 2010 (Canal)
Kanal-İ-Zasyon - 2009
Deli Dumrul Kurtlar Kuşlar Aleminde - 2009
Kabadayı - 2007 (Sürmeli)
Kapılara Dikkat - 2006
Balıketi - 2006
Şans Kapıyı Kırınca - 2004
Pardon - 2004 (Muzaffer)
Aktör Eskisi - 2004
G.O.R.A. - 2003 (Bob Marley Faruk)
Bay E - 1995
Türk Tutkusu - 1994
Tersine Dünya - 1993
Kurt Kanunu - 1991
Arabesk - 1988

  1. Koğuş - 1987
    Bir Günlük Aşk - 1986

RASİM ÖZTEKİN'İN YER ALDIĞI MÜZİKALLER

Muzır Müzikal (1986)
2071'de Türkiye (1994)
Yıldızların Altında (2005)


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Rasim Öztekin
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