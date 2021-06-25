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  4. Seksenler dizisinde Fehmi'ye duygusal veda! Usta oyuncu Rasim Öztekin için anma videosu

Seksenler dizisinde Fehmi'ye duygusal veda! Usta oyuncu Rasim Öztekin için anma videosu

25.06.2021 01:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1'in fenomen dizisi Seksenler 9. yeni sezon ilk bölümüyle ekrana geldi. Seksenler'de yıllarca Fehmi karakterini canlandıran ve geçtiğimiz aylarda vefat eden usta oyuncu Rasim Öztekin için ise duygulandıran bir anma videosu yayınlandı.

Seksenler dizisi uzun bir aranın ardından 24 Haziran Çarşamba akşamı 492. bölümü ile 9. sezonuna başladı. Seksenler dizisinden Rasim Öztekin için anma videosu geldi.

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8 Mart 2021 tarihinde geçirdiği kalp krizi sonucunda vefat eden Seksenler dizisinin Fehmi'si Rasim Öztekin için anma videosunda flashback yapıldı. Videoda, dizinin müziklerini yapan Aydın Sarman 'O Günler' isimli şarkıyı seslendirdi.

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"BÜYÜK USTAYA ÖZLEM VE SAYGIYLA..."

Rasim Öztekin için hazırlanan özel videoyu TRT'nin resmi Twitter hesabı "Büyük Usta Rasim Öztekin’e özlem ve saygıyla" notuyla paylaştı.

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TRT Genel Müdürü İbrahim Eren de videoyu "Fehmi Baba’yı da unutmadık. Rasim Öztekin’e rahmetle..." notuyla Twitter hesabından paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Rasim Öztekin
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