Müge Anlı'dan 'filtre koydurmuş' yorumuna olay yanıt: "Geri zekâlı..."

Müge Anlı, zaman zaman gündeme gele estetik ve filtre yorumlarına yanıt verdi. Müge Anlı arkadaşının kendisine attığı bir yorumu gördüğünü söyleyerek iddialara noktayı koydu.

Müge Anlı "Birisi ilk bölümün altına yazmış; estetikleri ortaya çıktı. O kadar mutlu oldum ki bende estetik yok! Ben biliyorum ne yaptırıp yaptırmadığımı. Beni ne kadar güzel görüyor ki estetikle olduğunu düşünüyor kıskançlığından" dedi.

Müge Anlı maça gittiğinde konuşulan görüntülere de değindi. Anlı açıklamasında şunları söyledi:

"Biri de maça gittiğinde görüyor 'kadına bak bein connect'de bile filtre koydurmuş' diyor. Şimdi bak o da geri zekâlı, hani öyle bir şey olabileceğini düşünüyor. Ama ne kadar güzel görüyor; ne kadar güzelsin yazamıyor mutlu oluyorum ben üzeceğini sanarken beni mutlu ediyor."