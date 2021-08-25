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Seksenler dizisinde önemli bir değişikliğe gidildi

25.08.2021 12:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1’in çok sevilen yazlık dizisi Seksenler, yeni sezonuna yeni oyuncuların kadroya dahil olmasıyla başladı. Geçtiğimiz sezon günlük dizi olarak yayınlanan Seksenler’in bu sezon haftada bir yayınlanmasına karar verilmişti. Seksenler dizisinde yeni bir değişiklik daha yapılıyor.

Seksenler dizisinde önemli bir değişikliğe gidildi

Seksenler dizisinde yapılan değişiklikler sonrası izleyiciler yapımı merakla bekliyordu. İlker Ayrık, Zeynep Demirel ve Reha Özcan’ın da hikayeye katılmasının ardından yine etkileyici bölümlerle izleyici karşısına çıktı. Yaz döneminde TRT1 ekranında sadece perşembe günleri yayınlanan dizi için geçen hafta yeni bir karar alınmıştı. Artık dizi hem perşembe hem de pazartesi akşamları izleyicilerle buluşuyor.

SEKSENLER DİZİSİNİN SAATİ DEĞİŞTİ

Seksenler dizisinin kış sezonu yapımları başlayana kadar bu şeklide devam etmesi bekleniyor. Eylül veya Ekim ayları içinde ise dizinin yeniden günlük dizi formatında saat 18.00’de izleyici ile buluşacağına yönelik değerlendirmeler var.

Ancak dizinin önümüzdeki iki bölümü için önemli bir değişiklik dikkatleri çekiyor. Seksenler Yaz dizisinin 11. ve 12. bölümlerinin yayın saatleri değişti. Seksenler 11. yeni bölümü ile 26 Ağustos Perşembe akşamı saat 22.15’te izleyicilerle buluşacak. Dizinin 12. bölümü ise 30 Ağustos Pazartesi günü saat 22.30’da ekrana gelecek.

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İlker Ayrık
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