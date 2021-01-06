Sektör temsilcileri imar planlarının çıkmasını istiyor

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) 15 No’lu Mühendislik ve Mimarlık Meslek Komitesi Meclis üyeleri, sektöre etkilerini değerlendirdi. Nazım imar planlarının çıkması halinde kent ekonomisinde hareket yaşanabileceği görüşünde birleşen meclis üyeleri, bu sayede yeni projelerin başlayabileceğine, paralelinde istihdamın artacağına, inşaat sektörünün etkileyeceği birçok sektörün de hareketleneceğine dikkat çekti.

MTSO’dan yapılan açıklamaya göre, meclis üyeleri, sektörün sorunlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Artan girdi maliyetlerinin sektöre yansımalarından, belediyelerden taleplere kadar birçok konuyu ele alan meclis üyeleri, özellikle nazım imar planlarına değindi. Akdeniz ilçesinin doğusunda geciken 1/5000 ve Yenişehir, Toroslar ile Akdeniz’in batısında henüz onaylanmayan 1/1000’lik nazım imar planlarına değinen meclis üyeleri, bu planların çıkması halinde kentte ekonominin hareketlenip istihdamın artabileceğini vurguladı. Üyeler ayrıca Mersin’i bir bütün olarak görüp ilçe belediyelerin birbiriyle koordineli çalışmasının önemine de dikkat çekti.

Arıcı: “Planlar çıkarsa istihdam artar”

Akdeniz ilçesi batı bölümünde 1/5000’lik imar planları tamamlanmasına rağmen doğu bölümü için 2.5 yıldır beklendiğini kaydeden MTSO Meclis Üyesi Selami Arıcı "Akdeniz ilçesinde batı bölümü için 2018 yılında 1/5000’lik nazım imar planı onaylanmıştı. Doğu bölümü oluşturan ikinci kısım planlar da hazırlandı ve gerek DSİ’den gerekse Tarım Bakanlığı’ndan onaylar geldi. Ancak bir türlü kamu yararı görüşü gelmediği için planlar da çıkmıyor. Sürecin neden bu kadar uzadığını anlayamıyoruz. Depolama yatırımları, sanayi yatırımlarının ağırlıklı olarak yapılabileceği bölge ise doğu bölümü. Yani sonuçlanması halinde birçok yatırıma başlanabilecek ve bu da kent ekonomisini hareketlendirip istihdam sağlayacak. Aynı zamanda inşaat sektörü de canlanacak ve zincirleme olarak bu sektörün etki edeceği birçok sektörde de hareketlenme olacak. Kent adına bu kadar önemli bir konunun neden halen bekletildiğini anlamakta zorlanıyorum. 2021 yılında öncelik verilmesi gereken konu nazım imar planları olmalı" dedi.

Aynı şekilde Yenişehir, Toroslar ve Akdeniz ilçesinin batı kesimi için 1/1000’lik imar planlarının da Büyükşehir Belediyesinde beklediğini hatırlatan Arıcı, bu bölgelerin 5000’lik planlarının tamamlandığını, binlik planların da çıkması halinde en azından küçük de olsa projelerin hayata geçip sektörün hareketlenebileceğini söyledi. Bunun yanında belediyeler tarafından yürütülen projeler hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmak istediklerini de dile getiren Arıcı, özellikle ulaşımla ilgili projelerin kapsamlı şekilde kent ve sektör temsilcileriyle paylaşılmasında fayda olduğunu söyledi. Projelerin katılımcı şekilde hazırlanması gerektiğini kaydeden Arıcı, “Projeler katılımcı anlayışla hazırlandıktan sonra kamuoyuna da ayrıntılı şekilde anlatılmalı ki tartışma yaşanmasın” ifadelerini kullandı.