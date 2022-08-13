Sektör temsilcileri turizmde hedefin yükseltilmesini değerlendirdi

İZMİR (AA) - HALİL ŞAHİN - Turizm sektörü temsilcileri, küresel ekonomik kriz ve Türkiye'nin iki önemli pazarı Rusya-Ukrayna arasındaki savaşa rağmen sene başındaki 42 milyon turist hedefinin 47 milyona yükseltilmesini değerlendirdi.

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, AA muhabirine, Türk turizminin 2019'da tüm zamanların en iyi rakamlarına ulaştığını, 2020, 2021'de etkili olan Kovid-19 salgınının ise dünyada bütün hesapları altüst ettiğini söyledi.

Bu yılın başında 42 milyon turist ve 35 milyar dolar gelir hedefi konulduğunu anımsatan İşler, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasıyla ziyaretçi sayısındaki beklentilerini düşürdüklerini anlattı.

İşler, Türkiye'nin çevresindeki gelişmeler karşısında çok hızlı pozisyon aldığını dile getirerek, önce Rus kredi kartı sistemi Mir ile Türkiye'de ödeme sorununun çözüldüğünü, arkasından da Türkiye-Rusya uçuşların serbest hale getirilip uçuş akışkanlığının sağlandığını ifade etti.

Bu süreçte iki ülkenin başta dışişleri ile kültür ve turizm olmak üzere bakanlıklarının çok ciddi şekilde uyum içinde çalışmasının kısa sürede sonuç getirdiğini vurgulayan İşler, şöyle konuştu:

"Çevremizde, ekonomide olan değişikliklere rağmen turizm hedefini 47 milyona çekebiliyorsak bu hem ülkemiz hem Türk turizmimiz için büyük bir başarıdır. Bunun altındaki en önemli şey, Türkiye'nin Ukrayna-Rusya Savaşı'nda hem Avrupa Birliği hem Ukrayna hem de Rusya ile özellikle çok stratejik bir dengeyle ilişkilerini götürmesi. Gerçekten çok başarılı bir dış politikayla ve ilmik ilmik örülmüş şekliyle yapılan ilişkilerle biz hem Avrupa hem Ukrayna hem de Rusya'yı karşımıza almadık. Çok başarılı, dengeli bir stratejiyle de bugünkü 47 milyonu yakalamamız konusundaki hiçbirinden bir blokaj yemedik. Türkiye, buradaki barışçıl ve aynı zamanda kardeşçe olan dış politikasındaki dengeli hareketleriyle bu rakamlara gelinmesinde büyük bir başarı elde etti."

Türkiye'nin "dünyada ve yurtta sulh" felsefesiyle hareket etmesinin hedefi yakalamada çok önemli yere sahip olduğunu dile getiren İşler, başarılı sonuç veren çabaları dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bakanlara teşekkür etti.

- "Tedarik sıkıntısı yaşamıyoruz"

Dünyadaki gıda krizi ve tedarik sorununa dikkati çeken İşler, "47 milyon, nüfusumuzun yarısı kadar insanı bu ülkede ağırlamak demektir. Dünyada şu anda özellikle gıda krizinin olduğu böyle bir dönemde otellerimizde gıdayla ilgili en ufacık bir sıkıntı yaşamıyoruz. Kendi ülkemizdeki insanlarımıza bu konuda yetişebildiğimiz gibi yurt dışından buraya tatile gelen hedefimizdeki 47 milyon insanı da tedarikte hiçbir sorun yaşamadan başarıyla ağırlıyoruz." dedi.

Antalya'ya gelen Rus turist sayısının giderek artmaya başladığını belirten İşler, "Bu turizm için sevindirici bir olaydır. Rusya pazarındaki beklentimiz sezon başından daha da yukarılara çıkmıştır. Bu, bir dış politika başarısıdır. İngiltere pazarında 2,5 milyon civarı öngörmüştük, 3,5 milyona doğru çıkıyor. Avrupa pazarında da yükselişler devam ediyor." ifadelerini kullandı.

- "Bu kadar Rus turist beklemiyorduk"

Kuşadası Turizm Tanıtma Derneği Başkanı Bülent İlbahar da savaş sürecinde doğru bir dış politika izlendiğini, bunun da hem işlettiği otelin hem de ilçedeki diğer tesislerin doluluk oranına yansıdığını söyledi.

Talep dolayısıyla Rusya'dan Bodrum, Dalaman ve Antalya'ya ilave uçak seferleri konulduğunu anlatan İlbahar, şunları kaydetti:

"Biz bu kadar Rus turist beklemiyorduk. Kuşadası'nda ağırlıklı olarak İngiliz, Avrupalı ve Balkan ülkelerinden turistler var. Rusların da ilgisi güzel. Geçen sene gelen turistlerin yaklaşık yüzde 20'si Rusya'dandı. Bu sene bu oranın yüzde 25'e çıkacağını düşünüyoruz. Oteller dolu, turizmde dış politika önemli bir etken. Şu ana kadar iyi götürüldü. Bugünün aksine olumsuz bir tablo olsaydı Rusya ile aramızda, şu anki doluluk oranları görülmezdi. Ruslar İspanya'ya, Yunanistan'a gitmiyor bize geliyor. Türkiye'yi seçiyorlar. Türkiye'nin kapısı herkese açık."

Çeşme Turistik Otelciler Birliği Başkanı Yakup Demir de turistlerin tatil iradesinin kısa sürede değişebildiğini, bunda da ülkelerin dış politikasının etkili olduğunu belirtti.

Türkiye'nin son aylardaki dış politika yönetiminin güzel gittiğini ifade eden Demir, bunun da turizme yansıdığını dile getirdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 28 Temmuz'daki toplantıda, turizmde yeni yıl sonu hedefinin, yaptıkları çalışmalar sonunda 42 milyon turistten 47 milyona, 35 milyar dolar gelirden 37 milyar dolara yükseltildiğini açıklamıştı.

