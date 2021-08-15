Sel felaketinin yaşandığı Ayancık'ta köylere helikopterle erzak taşınıyor

SİNOP (AA) - Sel felaketinin yaşandığı Sinop'un Ayancık ilçesinde, köylere helikopterle erzak götürülüyor.

Ayancık Devlet Hastanesi yanında oluşturulan pistte, TSK'ye ve Emniyet Genel Müdürlüğüne ait helikopterler hazır bekletiliyor.

Türk Kızılay ve diğer sivil toplum kuruluşlarınca toplanan erzak, araçlarla alana getiriliyor. Erzaklar Kızılay gönüllüleri ile askerler tarafından helikoptere götürülüyor.

Buradan havalanan helikopterler, erzakı köylere ulaştırıyor.

