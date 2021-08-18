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  4. Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta esnaflık yapan Hatice Sezer, yaşadıklarını anlattı:

Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta esnaflık yapan Hatice Sezer, yaşadıklarını anlattı:

18.08.2021 17:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Geldim, dükkanı gördüm, iki gözüm iki çeşme ağladım. Sadece kendim için değil, Bozkurt'um için ağladım. Yakınlarımız gitti onlara çok üzüldüm, tanıdıklarımızdan ölenler oldu" - "Buraları temizleyip yine vatandaşlara yardımcı olmaya çalışacağım. Memleketimi bırakıp gidecek halim yok. Yine burada çalışmaya devam edeceğim"

BİLAL KAHYAOĞLU - Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinde iş yeri kullanılamaz hale gelen 58 yaşındaki Hatice Sezer, yaralarını sarmaya çalışıyor.

İlçede 11 Ağustos'ta şiddetli yağışların ardından yaşanan sel, can kayıplarının yanı sıra büyük çapta hasara yol açarak felakete dönüştü.

Birçok iş yerinin kullanılamaz hale geldiği selden arıcılık ürünleri satan iş yeri sahibi Hatice Sezer de etkilendi.

Sezer, AA muhabirine, sel olduğu gün Bozkurt'a 3 kilometre uzaklıktaki Abana ilçesine gittiğini söyledi.

Oğluyla eşinin Bozkurt'ta kaldığını belirten Sezer, "Eşim ve oğlumu çok merak ettim. Hep onları düşündüm. Kurtulabilir mi diye düşündüm. 'Sel geliyor' deyince arabalarla kaçmışlar." dedi.

Sel sularının çekilmesinin ardından iş yerine bakmak için ilçeye geldiğini anlatan Sezer, "Dükkanın içine sel girmiş, her şey mahvolmuş. Kimisi gitmiş sele kapılmış, kimisi devrilmiş. Geldim, dükkanı gördüm, iki gözüm iki çeşme ağladım. Sadece kendim için değil, Bozkurt'um için ağladım. Yakınlarımız gitti onlara çok üzüldüm, tanıdıklarımızdan ölenler oldu. Çok acılıyız. Çok üzgünüz." ifadelerini kullandı.

İş yerini balçık içinde görmenin kendisini çok üzdüğünü dile getiren Sezer, "12 yıldır biz bu dükkanı işletiyoruz. Buraları temizleyip yine vatandaşlara yardımcı olmaya çalışacağım. Memleketimi bırakıp gidecek halim yok. Yine burada çalışmaya devam edeceğim." diye konuştu.

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