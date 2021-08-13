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Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu Bozkurt'a yardım taşıyan tırda yangın çıktı

13.08.2021 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kullanılamaz hale gelen tırdaki yangın ve taşınan jeneratörün patlama anı amatör kameraya yansıdı

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine jeneratör ve yardım malzemeleri taşıyan tırın seyir halindeyken lastiklerinin tutuşması sonucu meydana gelen yangında tır ve içindeki malzemeler kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, jeneratör ve çeşitli yardım malzemeleri yüklü tırın lastikleri Ilgaz Dağı yakınlarındaki Bostan köyü civarında aşırı ısınma nedeniyle alev aldı.

Kısa sürede tırın kasasına sıçrayan alevler nedeniyle tırda yüklü bulunan jeneratörde patlama meydana geldi.

Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine yangın yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangında, tır ile kasasında yüklü bulunan jeneratör ve diğer yardım malzemeleri yanarak kullanılamaz hale geldi.

Tırın yanması ve patlama anı amatör bir kamerayla kaydedildi.

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patlama sel Kastamonu

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