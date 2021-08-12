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Sel felaketinin yaşandığı Sinop’ta sağanak etkili oluyor

12.08.2021 23:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sel felaketinin yaşandığı Sinop’ta sağanak etkili oluyor

SİNOP (AA) - Sel felaketinin yaşandığı Sinop’ta sağanak kent merkezi ile Ayancık ve Gerze ilçelerine etkili oldu.

Kent merkezinde Korucuk ve Osmaniye mahallerinde çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.

Belediye ekipleri su taşkınlarının yaşandığı bölgelerde çalışma yaptı.

Sel felaketinin yaşandığı Ayancık ilçesindeki sağanak nedeniyle yetkililerce vatandaşlardan özellikle dere ve ırmak yataklarından uzak durmaları istendi.

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