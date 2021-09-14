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Sel nedeniyle Ayancık'ta görev yapan komandolar ilçeden alkışlarla uğurlandı

14.09.2021 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sel nedeniyle Ayancık'ta görev yapan komandolar ilçeden alkışlarla uğurlandı

SİNOP (AA) - Sel felaketinin yaşandığı Sinop'un Ayancık ilçesinde görev yapan komandolar ant içerek ilçeden ayrıldı.

Ayancık'ta 11 Ağustos'ta yaşanan selin ardından bölgeye sevk edilerek temizlik başta olmak üzere birçok görevi başarıyla yerine getiren komandolar, ilçedeki çalışmalarını tamamlandı.

Ayancık Kaymakamlığınca ilçe meydanında düzenlenen uğurlama töreninde komandolar ant içti.

Vali Yardımcısı Abdullah Şahin ve Kaymakam İsmail Pendik tarafından Türk bayrağı hediye edilen askerler, vatandaşların alkışları eşliğinde görev yerlerine uğurlandı.

Askerlerin ilçe merkezinden komanda marşı eşliğinde yürüdükleri sırada esnaf da askerlere alkışlarla sevgi gösterisinde bulundu.​​​​​​​

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