Sel nedeniyle boşaltılan köyünün yaylalarında 30 yıldır koyun otlatıyor

KAYSERİ (AA) - ERGÜN HAKTANIYAN - Kayseri'nin İncesu ilçesinde afet bölgesi ilan edilen köyünde 30 sene önce hayvancılığa başlayan 64 yaşındaki Himmet Akduran, yılın 4 ayını yaylalarda koyun otlatarak geçiriyor.

Şeyh Şaban köyünde 1979'da yaşanan sel felaketinin ardından aileler, devletin yardımıyla 13 kilometre uzaklıktaki güvenli bölgeye taşındı.

Afet bölgesi ilan edilen, çocukluğunun geçtiği köyüne özlemi nedeniyle hayvancılığa başlayan Himmet Akduran ise 30 yıldır köyünün yaylalarında koyun yetiştiriyor.

Akduran, AA muhabirine, 1979'da evlerini su basan vatandaşların tamamının köyü terk etmek zorunda kaldığını, devletin desteğiyle daha güvenli bir alana taşındığını söyledi.

Kendisinin de Kayseri'ye göç ettiğini anlatan Akduran, şehir hayatına alışamayınca köyüne döndüğünü ve 20 koyun satın alarak hayvancılığa başladığını belirtti. Akduran, çocukluğu ve gençliğinin geçtiği eski köyüne ait Sarıdağ Yaylası'nı mesken tuttuğunu ifade etti.

Köyün çevresindeki yaylalarda hayvancılık yaptığını dile getiren Akduran, halen 300 koyuna baktığını kaydetti.

Akduran, hayatının en mutlu anlarını Erciyes Dağı'nın eteklerindeki terk edilmiş köyünün çevresinde yaşadığını aktararak, "30 yıldır bu yaylalardayım. Yaz döneminde dururum bu yaylalarda, yaklaşık 4 ay, kış gelince dönerim. Burada yaşaması güzel. Kışın buralarda durulmaz soğuktan. Burayı bırakamıyorum. Aşağı köye göçeli 40 yıl oldu, daha ben orada rüya görmedim. Her şey burada, mezarlık, toprak... Beni çekiyor, özlem duyuyorum buralara." diye konuştu.

Terk edilen köyünde halen anılarıyla yaşadığına değinen Akduran, çadırda kalmasına rağmen hayatından memnun olduğunu, elektriğini güneş enerjisinden ürettiğini söyledi.

Akduran, zaman zaman ağabeyinin de kendisine yardıma geldiğini, yaylada havanın soğuk olduğu günlerde soba yaktıklarını sözlerine ekledi.

