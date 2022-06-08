Sel nedeniyle ulaşıma kapanan Sivas-Kayseri kara yolu açıldı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Gemerek ilçesinde, sel sularının taşıdığı çamur ve molozlar nedeniyle ulaşıma kapanan Sivas-Kayseri kara yolu, yapılan çalışmaların ardından açıldı.

İlçede akşam saatlerinde başlayan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Aşırı yağış nedeniyle bazı evleri su bastı. Selden zarar gören evlerde Gemerek Belediyesi itfaiye ekipleri çalışma yaptı.

Şiddetli yağışın getirdiği çamur ve molozlar, Sivas-Kayseri kara yolunun Gemerek mevkisinde ulaşımın durmasına neden oldu.

Çift taraflı olarak araç trafiğine kapanan kara yolu, yapılan çalışmaların ardından kontrollü şekilde açıldı.

İlçeye gelen Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, sel nedeniyle zarar gören yerlerde inceleme yaptı.



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