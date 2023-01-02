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Sel sularının yıktığı 400 yıllık tarihi taş kemer köprü restore ediliyor

02.01.2023 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artvin’in Arhavi ilçesinde geçmişte yaşanan sellerde zarar gören 400 yıllık tarihi taş kemer köprü, restorasyon çalışmalarının ardından hizmete açılacak.

Sel sularının yıktığı 400 yıllık tarihi taş kemer köprü restore ediliyor

Artvin’in Arhavi ilçesi Orçi Deresi üzerinde bulunan, 1600’lü yılların başında inşa edilen, çift yavrulu taş kemer köprü uzun yıllar bölge halkına hizmet ettikten sonra, 1990’lı yıllarda sel sularına yenik düşerek bir bölümü yıkılmıştı. Uzun süredir restorasyonu beklenen köprüde bugünlerde hummalı restore çalışması gerçekleşiyor.

Doğu Karadeniz’in nadir eserlerinden biri olan çift yavrulu taş köprü, ilk yıkımdan sonra ana kemerin sağlam, gövdesine irtibatı ağaç kalaslarla bağlanarak uzun yıllar kullanıldı. 1993 yılının Mart ayında ahşap yapı ile birlikte ana kemerde yıkılarak, köprüden geriye ayaklardan ve tali gözlerden oluşan çok küçük bir satıh kaldı. Uzun yıllardır ihmal edilen 400 yıllık kemer köprü, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından bugünlerde restorasyon çalışması başlatıldı. Devam eden restorasyon çalışmasın 2024 yılında tamamlanması planlanırken bölge halkı köprünün restore edilmesinden oldukça mutlu.

"Çocukluğum bu köprünün altında yüzerek geçti" diyen Kemer Köprü Köyü Muhtarı Mehmet Ermiş, “Çok eskilerde balık tutmak için dinamit atılırdı. Sonrada zamanla hasar alınca sel nedeniyle bir gün yıkıldı. Bir türlüde köprünün onarılması gerçekleşmedi. Bizim kemer köprümüz 3 açılıdır. Bu nedenle Karadeniz’de eşi benzeri olmayan bir köprüdür. Köprü tamamlandığında turizm canlandıracak. Çifte köprü yolu üzerinde olması bu anlamda ayrı bir önem taşıyor. Bizim için sevindirici bir gelişme oldu. Köprünün bir an önce eski günlerine kavuşmasını bekliyoruz, emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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