Selahattin Baki Sheffield United'daki görevini bırakıp Fenerbahçe yöneticisi oldu

Fenerbahçe'de Ali Koç'un başkan olmasıyla Selahattin Baki, Sheffield United'dan Fenerbahçe'ye geçti.

İngiltere Championship takımlarından Sheffield United'da 4 sene yöneticilik yapan Türk iş adamı, Ali Koç'un başkan seçilmesiyle yeni yönetimde yer aldı.

Selahattin Baki, Twitter hesabından yaptığı açıklamada ''Ali Koç'un başkan seçilmesinin ardından Fenerbahçe yönetiminde yer aldım. Sheffield United'da 4 sene boyunca görev almak çok heyecan verici bir deneyimdi. Sheffield'a bir taraftar ve iş adamı olarak girdim ama şampiyon bir yönetici olarak veda ediyorum.'' sözlerini kullandı ve İngiliz ekibine bu sözlerle veda etti.



