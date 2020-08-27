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Selahattin Baki: Vedat hakkında somut bir gelişme yok

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 27.08.2020 08:20 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, yeni sezonda adrenalini yüksel bir lig beklediğini söyledi. Baki, Muriqi transferi hakkında da "Vedat hakkında somut bir gelişme yok. Vedat'ı verirsek, forvet transferi düşünürüz" yorumunu yaptı.

Selahattin Baki: Vedat hakkında somut bir gelişme yok

Süper Lig’in 2020-21 sezonu fikstürü Riva’da bulunan TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapılan törenle belli oldu.

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Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, kura çekiminin ardından açıklamalarda bulundu. Heyecanlı bir lig beklediğini belirten Selahattin Baki, "Öncelikle hayırlı olsun. 2-3 ay önceden bugünleri görmek, hayal etmek bile zordu. Şükürler olsun ki ufaktan da olsa bir normalleşme süreci yavaş yavaş hayatımıza etki etmeye başladı. Bu sene biraz daha adrenalini bol, heyecanı bol bir lig bekliyorum, 21 takım. Pandemi döneminde iyi çalıştık Fenerbahçe Yönetimi olarak. Bunu da bence transferlerimizle gösteriyoruz. Şu anda kağıt üzerinde her şey iyi gidiyor. İyi de bir kura çektiğimize inanıyorum. Dost kulüp Rizespor deplasmanıyla başlıyoruz. Hayırlısıyla sakatlıktan kazadan beladan uzak güzel bir başlangıç yapıp yolumuza devam etmek istiyoruz yeni sezonda" dedi.

"VEDAT'I VERİRSEK FORVET TRANSFERİ DÜŞÜNÜRÜZ"

Sarı-lacivertlilerin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi'nin durumunu hakkında da konuşan Baki, "Vedat Muriqi ile ilgili şu anda somut bir gelişme yok. 2-3 gün evvel açıklama yapmıştık. O açıklama aynen geçerliliğini korumakta. An itibarıyla bir şey yok. Vedat kaldığı sürece forvet transferi yapmayı düşünmeyiz. Eğer olur ki Fenerbahçe’nin çok hoşuna giden şartlar masaya konursa ve Vedat’ı verirsek anca o zaman bir forvet transferi düşünürüz" şeklinde konuştu.

(İHA)

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