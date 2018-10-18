Trabzonspor'un eski oyuncusu Selahattin Kınalı, Fenerbahçe taraftarını ayağa kaldırdı. A Spor'da yayınlanan programda Fenerbahçeli Michael Frey'in "Yüzde 100 şampiyon olacağız" sözünü yorumlayan Kınalı, "At yalanı... Hadi bulalım inananı" ifadesiyle gündeme damga vurdu. Selahattin Kınalı'nın ucu küfüre varan sözü, Fenerbahçe taraftarlarını çıldırttı.

İşte Selahattin Kınalı'nın canlı yayında sarfettiği o sözler...

"Aşağılamış gibi olmayalım ama biraz zekanı kullanmayı biliyorsan ona göre cümleler kurarsın. 'Bu bir süreç meselesidir, şans da bizim yanımızda olursa şampiyon oluruz' falan diyebilirsin. Sonuçta Fenerbahçe'nin oyuncususun ama Frey sanki Türkiye'ye gelmeden direkt Katar'a gitmiş gibi konuşuyor. İnsan hiç olmazsa yüzde 10'luk bir pay bırakır. Yüzde 90 olacağız' dersin. Şu dediğine "At yalanı... Hadi bulalım inananı" gibi bir şey olmuş yani."

