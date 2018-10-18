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Selahattin Kınalı'dan Frey'in sözleri üzerine Fenerbahçelileri çıldırtan yorum: "At yalanı... inananı"

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 18.10.2018 19:35 | Son Güncelleme

Trabzonspor'un eski oyuncusu Selahattin Kınalı, A Spor'da yayınlanan programda Fenerbahçeli Michael Frey'in "Yüzde 100 şampiyon olacağız" sözü üzerine "At yalanı... Hadi bulalım inananı" ifadesiyle gündeme damga vurdu. Selahattin Kınalı'nın ucu küfüre varan sözü, Fenerbahçe taraftarlarını çıldırttı.

Selahattin Kınalı'dan Frey'in sözleri üzerine Fenerbahçelileri çıldırtan yorum: "At yalanı... inananı"

Trabzonspor'un eski oyuncusu Selahattin Kınalı, Fenerbahçe taraftarını ayağa kaldırdı. A Spor'da yayınlanan programda Fenerbahçeli Michael Frey'in "Yüzde 100 şampiyon olacağız" sözünü yorumlayan Kınalı, "At yalanı... Hadi bulalım inananı" ifadesiyle gündeme damga vurdu. Selahattin Kınalı'nın ucu küfüre varan sözü, Fenerbahçe taraftarlarını çıldırttı.

İşte Selahattin Kınalı'nın canlı yayında sarfettiği o sözler...

"Aşağılamış gibi olmayalım ama biraz zekanı kullanmayı biliyorsan ona göre cümleler kurarsın. 'Bu bir süreç meselesidir, şans da bizim yanımızda olursa şampiyon oluruz' falan diyebilirsin. Sonuçta Fenerbahçe'nin oyuncususun ama Frey sanki Türkiye'ye gelmeden direkt Katar'a gitmiş gibi konuşuyor. İnsan hiç olmazsa yüzde 10'luk bir pay bırakır. Yüzde 90 olacağız' dersin. Şu dediğine "At yalanı... Hadi bulalım inananı" gibi bir şey olmuş yani."

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Anahtar Kelimeler:
Selahattin Kınalı Michael Frey Fenerbahçe Trabzonspor

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