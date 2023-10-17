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Şelaleleriyle ziyaretçi çeken Yahyalı turizmde hedef büyüttü

17.10.2023 11:06 | Son Güncelleme:
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Kayseri'de şelaleleriyle öne çıkan ve yerli yabancı çok sayıda turistin ziyaret ettiği Yahyalı ilçesi, 1 milyon turist ağırlamayı hedefliyor.

Kapuzbaşı ve Derebağ ile turizme yeni kazandırılan Yeşilköy şelalelerinin bulunduğu Yahyalı, her yıl bölgeyi keşfetmek isteyen yerli ve yabancı binlerce ziyaretçi ağırlıyor.

Yol, merdiven, otopark, çevre düzenlemesi, seyir terası, kameriye, mescit, tuvalet ve kamp alanı gibi yatırımlarla ziyaretçi sayısını artırmayı başaran ilçedeki şelaleleri, bu yıl yaklaşık 500 bin kişi ziyaret etti.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, AA muhabirine, ilçede turistlerin gezip görebileceği birden fazla şelalenin bulunduğunu söyledi.

İlçede turizmin yaz kış devam ettiğini belirten Öztürk, şunları kaydetti:

"Burada turizm adına birçok güzellikler var. Ormanın yanı sıra trekking, rafting etkinliği var. Böyle bir ilçeye sahip olunca buraya 500 bin insanımız geliyor. Gerek yurt içinden gerekse yurt dışından misafir ağırlıyoruz. Bu yılki 500 bin ziyaretçi hedefini ekim ayının ortasında tutturduk. Dört mevsim ziyaretçi ağırlamak önemli. Antalya veya başka yerlerdeki gibi sadece yaz turizminde değil dört mevsim insanları ağırlayacak güzelliklere sahibiz. Bundan sonraki hedefimiz ilçede 1 milyon ziyaretçiyi ağırlamak."

"ESNAFIMIZ BU YILI BEREKETLİ GEÇİRDİ"

Turizmden ilçedeki esnafın da kazandığını vurgulayan Öztürk, "Yahyalı'da balımızı, kirazımızı, kilimimizi ve halımızı pazarlama imkanı oluyor. Yahyalı esnafımız gelir kazanmış oluyor. Gayemiz buradaki ekmek yiyen esnafımızın göç vermemesi. Esnafımızı burada tutabilmenin gayreti ve kaygısındayız. Esnafımız bu yılı bereketli geçirdi." diye konuştu.

Öztürk, bölgedeki turizmin gelişmesi için yapılan yatırımlara Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve kaymakamlığın, Yahyalı Belediyesi ile beraber önemli destek verdiğini ifade etti.

Yatırımların devam edeceğini vurgulayan Öztürk, ilçeye cam seyir terası ve sallanan köprünün de yapılacağını sözlerine ekledi.

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