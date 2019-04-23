MAGAZİN

Selami Şahin imza günü yaptı; 15 dakika sürdü!

MAGAZİN HABERLERİ  | 23.04.2019 16:53 | Son Güncelleme

Bursa'da vereceği konser öncesi imza günü düzenleyen ünlü sanatçı Selami Şahin'e hayranları ilgi göstermedi. İmza günü 15 dakikada bitti.

Selami Şahin imza günü yaptı; 15 dakika sürdü!

Bursa'da vereceği konser öncesi imza günü düzenleyen ünlü sanatçı Selami Şahin'e hayranları ilgi göstermedi. İmza günü 15 dakikada bitti.

Yılların duayen sanatçısı Selami Şahin, hayran şoku yaşadı. Bursa'da bir AVM'de imza gününe katılan ünlü sanatçı, az sayıda hayranı gelmesi sebebiyle büyük şok yaşadı. Büyük bir kalabalık beklenen imza gününe ilginin az olması sanatçıyı üzdü.

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Saatlerce sürmesi beklenen imza günü, 15 dakikada bitti. Selami Şahin, bugün Merinos Kongre ve Kültür Merkezi'nde konser verecek. (İHA)

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