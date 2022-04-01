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Selami Şahin'in oğlu Emirhan Şahin'in aracı kamyonetle çarpıştı

01.04.2022 16:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Selami Şahin'in oğlu Fikret Emirhan Şahin'in de bulunduğu minibüs kamyonetle çarpıştı. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde minibüsle kamyonetin çarpışması sonucu Selami Şahin'in oğlu ve 3 kişi yaralandı.

Selami Şahin'in oğlu Emirhan Şahin'in aracı kamyonetle çarpıştı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde minibüsle kamyonet çarpıştı. Kazada Selami Şahin'in oğlu ve 3 kişi yaralandı.

Kürşat Ö'nün kullandığı minibüs, İzmir-İstanbul Otoyolu Turgutlu geçişindeki Hamzabeyli mevkisinde önünde seyreden Mazlum S. idaresindeki kamyonetle çarpıştı.

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Kazada savrulan araçlar bariyerlere çarptı, kamyonet devrildi. Minibüs sürücüsü Kürşat Ö. ile yolcular Andreas Rangavis, Celal Gökhan Güldal ve sanatçı Selami Şahin'in oğlu Fikret Emirhan Şahin, ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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