YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Selanik-İzmir feribot seferleri yarın başlayacak

Selanik-İzmir feribot seferleri yarın başlayacak

09.10.2022 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener: - "İzmir üzerinden deniz yolu ile başlayarak Selanik'e ve devamında Avrupa'ya ulaşan entegre bir taşımacılık geliştirebiliriz"

İZMİR (AA) - İzmir ile Yunanistan'ın Selanik şehri arasında yapılacak seferler kapsamında ilk feribot yarın Selanik'ten hareket edecek.

İzmir Ticaret Odasından (İZTO) yapılan açıklamaya göre, 2016 yılında iki devlet nezdinde resmiyet kazanan süreç sonunda ilk seferi gerçekleştirecek Yunanistan merkezli Levante Ferries şirketine ait Smyrna di Levante feribotu, Selanik'ten yarın saat 17.00'de hareket edecek.

Pazartesi, çarşamba ve cuma günleri saat 19.00'da Selanik'ten İzmir'e sefer yapacak feribot, salı, perşembe ve pazarları ise saat 19.00'da İzmir'den Selanik'e sefer yapacak. Seferlerin 12-13 saat sürmesi bekleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, "İzmir üzerinden deniz yolu ile başlayarak Selanik'e ve devamında Avrupa'ya ulaşan entegre bir taşımacılık geliştirebiliriz." ifadelerini kullandı.

Oda olarak İzmir Alsancak Limanının Ro-Ro seferlerine açılmasında önemli bir mesai yürüttüklerini kaydeden Özgener, şunları kaydetti:

"Odamızın yoğun çabaları sonucunda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın değerli katkılarıyla Ro-Ro seferleri İzmir Alsancak Limanı'ndan Şubat 2021'de yeniden başladı. Ayrıca İzmir - Alsancak Limanı'ndan İspanya'nın Tarragona limanına da yeni Ro-Ro seferleri desteğimizle başlamış oldu. Bu lobi faaliyetleri ile hem kentimize hem de ülkemize katkı sağlamaktan dolayı mutluyuz. Çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kızıyla aynı hastanede çalışan 33 yıllık doktordan genç meslektaşlarına önerilerKızıyla aynı hastanede çalışan 33 yıllık doktordan genç meslektaşlarına öneriler
İzmir'de Kahve Festivali etkinliklerle devam ediyorİzmir'de Kahve Festivali etkinliklerle devam ediyor
Voleybol: AXA Sigorta Efeler LigiVoleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Anahtar Kelimeler:
Selanik feribot izto

İzmir Namaz Vakitleri 9 Ekim Pazar

İmsak
05:46
Sabah
07:07
Öğle
13:04
İkindi
16:17
Akşam
18:50
Yatsı
20:06
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Böylesi dünyada ilk: Nedeni “yok artık” dedirtti

Böylesi dünyada ilk: Nedeni “yok artık” dedirtti

Kanser olmak istemiyorsanız bunları asla yememelisiniz

Kanser olmak istemiyorsanız bunları asla yememelisiniz

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Seks uzmanlarından cinsel dürtüleri artırmanın yolları

Seks uzmanlarından cinsel dürtüleri artırmanın yolları

Ağrı kesicileri çöpe atın: İltihabı kurutur, bünyeyi güçlendirir

Ağrı kesicileri çöpe atın: İltihabı kurutur, bünyeyi güçlendirir

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.