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Selatin’de üretici kadınlara DİTAP anlatıldı

AYDIN HABERLERİ  | 16.11.2020 09:46 | Son Güncelleme

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Germencik Selatin Mahallesi’ndeki üretici kadınlara Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) konusunda bilgilendirmede bulunuldu.Germencik İlçe Tarım ve Orman Müdürü İlknur Kavas ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından, Selatin Organik Köy pazarında tezgah sahibi olan kadınlara yapılan tanıtım ve bilgilendirme ile Tarım ve Orman Bakanlığı’nın “ Ortak Gelecek.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Germencik Selatin Mahallesi’ndeki üretici kadınlara Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) konusunda bilgilendirmede bulunuldu.
Germencik İlçe Tarım ve Orman Müdürü İlknur Kavas ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından, Selatin Organik Köy pazarında tezgah sahibi olan kadınlara yapılan tanıtım ve bilgilendirme ile Tarım ve Orman Bakanlığı’nın “ Ortak Gelecek. Hem üretici hem tüketici hem de sektör kazanacak!” mottosu ile tanıttığı Dijital Tarım Pazarına (DİTAP) ilk adımlar atıldı.
Germencik İlçe Tarım ve Orman Müdiresi İlknur Kavas ve personeli tarafından e-devlet şifresi olan Köy Pazarındaki tezgah sahiplerinin DİTAP üyelikleri gerçekleştirildi.
Yaklaşık 3 ay süre ile kapalı kalan pazarın DİTAP ile buluşmasından üretici kadınlar memnuniyet duyarken, Selatin Köy Muhtarı Kerim Çetin “Salgın döneminde 3 ay kadar pazarımız kapalı kalmıştı. Şu anda buraya gelemeyen misafirlerimize DİTAP üzerinden ulaşma şansımız olacak. Hepimiz memnunuz. Pazarımızın açılmasında, gelişmesinde ve bugün dijital ortama taşınmasında emeği olan herkese kendim ve köylüm adına çok teşekkür ederim” dedi.

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