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Selçuk Erdoğan: Transferde nokta atışı yaptık

BURSASPOR HABERLERİ  | 13.02.2020 11:32 | Son Güncelleme

Bursaspor Kulübü Sportif Direktörü Selçuk Erdoğan, "Transferde nokta atışı yaptık. İyi bir oyuncu grubu harmanladığımızı düşünüyorum" diye konuştu.

Selçuk Erdoğan: Transferde nokta atışı yaptık

Yeşil-beyazlı kulübün sportif direktörü Selçuk Erdoğan, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bir radyo programında konuşan Erdoğan, ilk olarak transfer döneminde yaşanan zorluklara değinerek, "Transfer tahtasının açılması sürecinde çok farklı resmi prosedürler var. Çok başlı bir durum ve bunu aşmak gerçekten çok zordu. Çünkü Bursaspor son 3-4 yıldır maddi ve manevi yıpranmışlık yaşıyor. Sezon başında transfer tahtasını 24 saat kala açtık, 13 oyuncuyu kadromuza kattık. Fakat devre arasında hareket alanımız, konfor alanımız daha geniş olduğu için oyuncu tercihlerinde seçeneklerimiz biraz daha arttı. Bence transferde nokta atışı yaptık. İyi bir grup harmanladığımızı düşünüyorum. Fakat yeteneğin, zekânın aklın yanında bizim gibi futbol ülkelerinindeki en önemli şey coşku.Albert Einstein bile, 'Coşku, zekâdan daha önemlidir'diyor. Coşku olmadığı zaman belli hedefe ulaşamıyorsunuz. Sezon başından beri 'Son topa, son ana kadar' diye koyduğumuz bir başlık var. Son ana kadar ait olduğumuz Süper Lig'e dönmek için topyekün camia olarak mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

"BU LİGDE FİZİK KALİTE TEMPO ÇOK ÖNEMLİ"

Eskişehirspor mağlubiyetiyle ilgili sorulan soruyu da yanıtlayan Erdoğan, "Eskişehirspor bence ligin en çok saygı duyulması gereken takımı. Maddi olarak sınırlı imkâna sahipler, fakat tecrübe ile ilgili sorunlarıvar. Fizik kalitesi yüksek bir takım. Bizim maçta dabu durum, sahayayansıdı. O karşılaşmadaçok fazla gol pozisyonu kaçırdık. Sadece ikiisabetli şutları vardı.Ama ortada bir emek var, onlara saygı duyuyorum. Bu ligde fizik kalite, tempo çok önemli. Üzülerek söylüyorum top çok oyunda kalmıyor, bu da yayınkalitesini, ürünün kalitesini etkiliyor. Eskişehirspor maçından çıkardığımız dersle yolumuza devam edeceğiz" dedi.

"BURADA KAPANACAK VE RAMAZAN KESKİN EN ÇOK GELECEK VADEDEN İKİ İSİM"

4-2'lik Osmanlıspor galibiyeti ile ilgili de değerlendirmede bulunan 29 yaşındaki Sportif Direktör, "Osmanlıspor genç bir takım, Eskişehirspor kadar fiziksel yoğunlukları yok ama onlardan daha çok tecrübeliler. İyi bir geri dönüş oldu, hiçbir deplasman maçı hiçbir ligde kolay değildir. Kadromuz yavaş yavaş oturmaya başladı. Burak Kapacak ve Ramazan Keskin gibi çok değerli iki milli futbolcumuz var. Onların sakatlıkları mevcut. Onların dışında önümüzdeki maç için herhangi bir eksiğimiz yok. Burak ve Ramazan bana göre en çok gelecekvadeden iki isim" şeklinde konuştu.

"HAYAL ETTİĞİM TEK ŞEY, BURSASPOR'UN SÜPER LİG'E DÖNMESİ"

Vakıfköy'deki altyapı çalışmaları ile ilgili de bilgi veren Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı: "Ağustos, eylül ve ekim aylarını değerlendirdiğimizde'FUTSAL' dahil tüm genç milli takım kategorilerine 22 futbolcu gönderdik. Beraberinde milli takım seviyesinde çalışmalarımız sürüyor. Takımlara kısıtlamalar getirdik, 22-23 oyuncunun yukarısına çıkmamaya çalışıyoruz. Bursa'nın yetiştirdiği evlatlara katkı sağlamak istiyoruz. Farklı farklı projelerimiz var. Fakat bunların hepsini bir kenara bırakıp odaklandığımız tek şeyin Süper lig'e geri dönmek olduğunu unutmamamız lazım. Gece yattığımda, sabah kalktığımda hayal ettiğim tek şey Bursaspor'un Süper Lig'e geri dönmesi" ifadesinde bulundu.

(İHA)

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