Selçuk Erdoğan: Volkan Şen'in tehdit ettiği doğru

Takımın gidişatını iyi gördüğüne dikkati çeken Erdoğan, "Adana Demirspor deplasmanında ufak bir nazar boncuğu oldu. Umarım Erzurumspor maçıyla bunu da telafi edeceğimizi düşünüyorum. Bursaspor'un marka değeri ve büyüklüğünü kimse tartışmıyor fakat bir kısım dezavantajlarımız var. Kemik kadro oluşturmadan, transfer dönemini çok sıkıntılı bir şekilde geçebildik. Bundan dolayı takımımızın iskeleti oluşmadı. Umarım ilerleyen süreçte milli maç arasına kadar Erzurumspor ve Altay maçlarını iyi bir şekilde değerlendirip, takımın iskelet kadrosunu oluşturup, önümüze bakmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda dün karşılaştıkları Muğlaspor'u deplasmanda 3-1 yenmelerinin moral bakımından önemli olduğunu belirten Erdoğan, ligdeki Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına ve geleceğe daha olumlu bakma adına da iyi bir galibiyet aldıklarını dile getirdi.

Şampiyonluk yolunda en önemli destekçilerinin taraftarlar olduğunu ve özellikle iç saha maçlarını kazanmaları gerektiğini vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Çok önemli bir Erzurumspor maçı oynayacağız. İç sahada şu ana dek maç kaybetmediler, dış sahada da puan alamadılar. Umarım dış saha performansları buna paralel devam eder. Bize verilen 3 puan silme cezasından dolayı çok üzüldük. Aslında, hukuki ve idari bir konu. Yönetim kurulumuz bu konu üzerinde çok emek verdi. Dosya sayısı çok fazla ve ödeme tutarı da kulübün boyunu aşacak durumda. Bu süreci kendi başımıza aşma şansımız yok. Şehrin yakaladığı bir hava var. Bu birlikteliğimizi sezon sonuna kadar sürdürmemiz gerekiyor. Ne bir galibiyet bizi şampiyonluğa götürecek, ne de bir mağlubiyet bizi şampiyonluktan edecek. Kesinlikle anahtar faktör sabır. İnanıyorum ki sezon bitiminde mutlu sona ulaşacağız."

"VOLKAN ŞEN'İN TEHDİT ETTİĞİ DOĞRU"

Selçuk Erdoğan, bir basın mensubunun, "Volkan Şen'in Adana Demirspor maçında Bursasporlu futbolculara, 'Bursa'da sizi aldırırım. O tribünler beni iyi bilir.' diye bir tehdidi oldu mu?" sorusunu yanıtladı.