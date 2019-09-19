Selçuk İnan baba oldu

Deneyimli oyuncunun e\u015fi Cemre \u0130nan'\u0131n Ac\u0131badem Maslak Hastanesi'nde bir k\u0131z \u00e7ocu\u011fu d\u00fcnyaya getirdi\u011fi bildirildi. Yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, Cemre \u0130nan ve bebe\u011fin sa\u011fl\u0131k durumlar\u0131n\u0131n iyi oldu\u011fu kaydedildi.Gece kul\u00fcb\u00fcnden eve giderken ya\u015fand\u0131! Olanlara dayanamad\u0131\u0130\u015fte Falcao'yu yaln\u0131z b\u0131rakan olayGalatasaray'a bir sponsor daha! Resmen a\u00e7\u0131kland\u0131
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