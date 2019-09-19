SPOR

Selçuk İnan baba oldu

GALATASARAY HABERLERİ  | 19.09.2019 15:21 | Son Güncelleme

Galatasaray'da forma giyen milli futbolcu Selçuk İnan, baba oldu.

Selçuk İnan baba oldu

Deneyimli oyuncunun eşi Cemre İnan'ın Acıbadem Maslak Hastanesi'nde bir kız çocuğu dünyaya getirdiği bildirildi. Yapılan açıklamada, Cemre İnan ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi.

Gece kulübünden eve giderken yaşandı! Olanlara dayanamadıGece kulübünden eve giderken yaşandı! Olanlara dayanamadı
İşte Falcao'yu yalnız bırakan olayİşte Falcao'yu yalnız bırakan olay
Galatasaray'a bir sponsor daha! Resmen açıklandıGalatasaray'a bir sponsor daha! Resmen açıklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Galatasaray selçuk inan

En Çok Okunan Haberler

'ABD Türkiye'ye yaptırım uygulamayacak'

'ABD Türkiye'ye yaptırım uygulamayacak'

Polislere 'haritadan yer beğenin' tehdidi!

Polislere 'haritadan yer beğenin' tehdidi!

İşte Falcao'yu yalnız bırakan olay

İşte Falcao'yu yalnız bırakan olay

Galatasaray'a bir sponsor daha! Resmen açıklandı

Galatasaray'a bir sponsor daha! Resmen açıklandı

Ümit Karan'dan Vedat Muriç'e şok sözler

Ümit Karan'dan Vedat Muriç'e şok sözler

Ali Koç, PFDK'ya sevk edildi

Ali Koç, PFDK'ya sevk edildi

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Galatasaray transferi resmen açıkladı

Galatasaray transferi resmen açıkladı

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Selçuk İnan baba oldu

Selçuk İnan baba oldu

Yeni transfer Falcao, Brugge maçında yalnız kaldı

İşte Falcao'yu yalnız bırakan olay

Galatasaray'a bir sponsor daha! Resmen açıklandı

Galatasaray'a bir sponsor daha! Resmen açıklandı

Radamel Falcao beraberliği yorumladı!

Falcao beraberliği yorumladı!

Feghouli ve Luyindama'dan Club Brugge değerlendirmesi

Feghouli ve Luyindama'dan Club Brugge değerlendirmesi

Abdurrahim Albayrak'tan flaş Diagne açıklaması

Abdurrahim Albayrak'tan flaş Diagne açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.