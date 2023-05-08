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Selçuk İnan'dan Galatasaray taraftarını şaşırtacak Fenerbahçe itirafı!

08.05.2023 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Boğaziçi Üniversitesi'nin düzenlediği Spor Zirvesi'ne katılan Selçuk İnan, futbolculuk kariyeriyle ilgili flaş itiraflarda bulundu. Transfer döneminde yaşadığı olayları itiraf eden İnan, Leicester City ve Fenerbahçe konusuna açıklık getirdi.

Selçuk İnan'dan Galatasaray taraftarını şaşırtacak Fenerbahçe itirafı!

Futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra ilk olarak Kasımpaşa'da teknik adam olarak görev alan Selçuk İnan, lacivert-beyazlı ekibin başında Galatasaray deplasmanına çıktığı gün farklı duygular içinde olduğunu ifade etti.

"FENERBAHÇE'DE HOCALIK YAPARIM"

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Fenerbahçe'den teklif gelmesi durumunda bu teklifi kabul edip etmeyeceği sorusunu yanıtlayan Selçuk İnan, 'Benim hedefim Galatasaray'da hocalık yapmak ve teknik direktör olarak önemli bir kariyer sahibi olmak. Ama hiçbir zaman şu takımda hocalık yapmam diyemem. Fenerbahçe Stadı'nda futbolcuyken alkışlanmıştım. Hiçbir zaman 'Bu takımda çalışmam.' diye bir şey söylemem.' cevabını verdi.

"2015 YILINDA LEICESTER CITY BENİ İSTEMİŞTİ"

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Selçuk İnan, transfer konusu hakkında, "Bir ara Avrupa'ya gitmeyi düşündüm ama o dönem hocalarım ve yöneticilerim devam etmem gerektiğini söylediler. Ama antrenörlük kariyerimde bunu gerçekleştirmek istiyorum. Avrupa'da forma giymediğim için pişmanlık duymadım ama zaman zaman keşke gitseydim diyorum. Birçok kez fırsat geldi. 2014-2015 sezonunda 3 kupayı da kazanmıştık. O dönem zaten hepsini biz alıyorduk, 4. yıldızı takmıştık. O sene evlendim, İzlanda'ya golü de o sene atmıştım. O sene Leicester City beni istemişti. Gidip gitmemek konusunda çok düşündüm. Yeni evlenmiştim ve birçok şeyi değiştirmem gerekiyordu hayatımda. Hocalarım da gitmemi istemiyordu. Sonrasında 'Türkiye'nin en büyük kulübündeyim, takımın kaptanıyım, Leicester'a gidersem belki küme düşeriz' diye düşünmüştüm ama o sene Leicester şampiyon oldu." dedi.

"FUTBOLU ERKEN BIRAKTIĞIM İÇİN KENDİME KIZIYORUM"

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Futbolu erken bıraktığı için kendine kızdığını söyleyen Selçuk İnan, "Ostersunds maçından sonra çok üzüldüm, yaşananları kafaya çok taktım. O maçtan sonra taraftarın tepkisi fazla sürmüştü ve böyle bir karar aldım. Eşimle de bunu paylaştım. Ama tekrar o döneme dönsem, bunu yapmazdım. Futbolu erken bıraktığım için kendime kızıyorum. İnsanların gücü, taraftarın etkisi çok fazla. En nihayetinde bizim de insan olduğumuzu bilmeleri gerekiyor. Buna dayanamadım. O gün futbolu bırakmıştım. Çok daha üst seviyede şu andaki yaşıma kadar oynayabilirdim." ifadelerini kullandı.


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