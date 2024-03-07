SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Gazişehir Gaziantep
  4. Selçuk İnan'dan sürpriz imza! Gaziantep FK'nın başına geçti...

Selçuk İnan'dan sürpriz imza! Gaziantep FK'nın başına geçti...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
07.03.2024 18:27
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep Futbol Kulübü, teknik direktörlük için Selçuk İnan ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü’nde yeni teknik direktör belli oldu. Gaziantep ekibi, Marius Sumudica’nın yerini Selçuk İnan ile doldurdu. Kırmızı-siyahlılar, Rumen çalıştırıcı ile yolların ayrılmasının ardından en son Kasımpaşa’da teknik direktörlük yapan Türk futbolunun efsane isimlerinden Selçuk İnan ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

Anlaşma ile ilgili Gaziantep ekibinden yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, Teknik Direktör Selçuk İnan ile prensip anlaşmasına varmıştır. Selçuk İnan ve ekibi son görüşmeleri tamamlamak üzere şehrimize davet edilmiştir" ifadelerine yer verdi.

TEKNİK DİREKTÖRLÜĞE KASIMPAŞA’DA BAŞLADI

da77bd82-8da3-4f70-b86d-15a9067522e8

Futbol oynadığı dönemde Manisaspor, Trabzonspor, Galatasaray ve milli takım formaları ile efsane başarılara imza atan ve birbirinden güzel golleriyle adından söz ettiren Selçuk İnan, teknik direktörlük kariyerine Kasımpaşa’da başladı. Genç teknik adam, İstanbul’un köklü kulübünde 13 maçta hocalık görevinde bulundu. İnan, bu maçlarda 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Selçuk İnan teknik direktörlük deneyimi öncesi bir dönem Galatasaray’da Fatih Terim’in yardımcısı olarak da görev yaptı.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mike Tyson yıllar sonra yeniden ringe çıkıyor!Mike Tyson yıllar sonra yeniden ringe çıkıyor!
Trabzonspor-Fenerbahçe maçı için seyirci kararı!Trabzonspor-Fenerbahçe maçı için seyirci kararı!
Arda Güler oynamadı, Ancelotti ve öğrencileri ıslıklandı: Büyük öfke! Arda Güler oynamadı, Ancelotti ve öğrencileri ıslıklandı: Büyük öfke!
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep FK Selçuk İnan Süper Lig AZ trabzonspor, marius süper li iyet ekipleri da, yapılan açıklama kulübün
En Çok Okunan Haberler
Evi olan herkesi ilgilendiriyor: Zorunlu olacak, yeni sigorta yolda!

Evi olan herkesi ilgilendiriyor: Zorunlu olacak, yeni sigorta yolda!

Ümit Özdağ 'randevu talep etti' dedi, Köksal yalanladı

Ümit Özdağ 'randevu talep etti' dedi, Köksal yalanladı

12 yaşındaki çocuğa aylarca tecavüz ettiler! Fotoğraflarıyla şantaj yaptılar

12 yaşındaki çocuğa aylarca tecavüz ettiler! Fotoğraflarıyla şantaj yaptılar

Emekli maaşına seyyanen zam beklerken SGK rakam açıkladı

Emekli maaşına seyyanen zam beklerken SGK rakam açıkladı

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı için seyirci kararı!

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı için seyirci kararı!

Arda Güler oynamadı, Ancelotti ve öğrencileri ıslıklandı: Büyük öfke!

Arda Güler oynamadı, Ancelotti ve öğrencileri ıslıklandı: Büyük öfke!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Adidas, Puma, New Balance... Ünlü markalarda sepet fırsatları

Adidas, Puma, New Balance... Ünlü markalarda sepet fırsatları

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.