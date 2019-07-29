Selçuk İnan eşinin rahatsızlığı nedeniyle Avusturya kampından ayrıldı

Galatasaray'ın sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Avusturya kampından 21 Temmuz Pazar günü ayrılarak İstanbul'a gelen Galatasaraylı milli futbolcu Selçuk İnan'ın, ailevi sebeplerden dolayı takımdan ayrıldığı belirtilmişti. Dün sabah saatlerinde de Maslak Acıbadem Hastanesi'ne annesiyle beraber gelen Selçuk İnan'ın, eşi Cemre İnan'ın rahatsızlanarak hastaneye kaldırılması sonucu Avusturya kampını bırakarak İstanbul'a geldiği ortaya çıktı.

"SAĞLIK DURUMU DAHA İYİ ALLAH'A ŞÜKÜR"

Deneyimli futbolcu Selçuk İnan, hastaneye girişi sırasında eşinin sağlık durumunun sorulması üzerine, "Daha iyi Allah'a şükür, teşekkürler" diyerek hastaneye girdi. Selçuk İnan uzun süre hastanede kalırken, annesi ise bir süre sonra hastaneden ayrıldı.

(DHA)

