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Selçuk İnan: "Final maçı niteliğindeydi"

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
15.03.2025 17:26
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Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Selçuk İnan, Kayserispor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Final maçı niteliğindeydi. İki takım da pozisyonlara girdi ama kazanan taraf olduğumuz için çok mutluyum" dedi.

Selçuk İnan: "Final maçı niteliğindeydi"

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında konuk ettiği Kayserispor’u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Selçuk İnan, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kendileri için final niteliğinde bir maç oynadıklarını söyleyen İnan, "Son haftaların formda ve birbirine rakip iki takımının mücadelesi vardı. İki takım da maçı kazanmak için mücadele etti. İki takım da pozisyonlara girdi ama kazanan taraf olduğumuz için çok mutluyum. Sakat, cezalı ve hasta oyuncularımız olmasına rağmen sahada olan tüm futbolcularım fazlasıyla mücadele etti ve maçı kazanmasını bildi. Özellikle son dönem performansları ve mücadeleleri için oyuncularımızı tebrik ediyorum. Onlara büyük bir teşekkür göndermek istiyorum" dedi.

"ŞU AN BULUNDUĞUMUZ KONUM BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR BAŞARI"

Takımın son haftalardaki performansı ve 6. sıraya kadar yükselmesi ile ilgili soruya cevap veren Selçuk İnan, "Biz çok zor şartlarda bir takım kurduk. Evet çok emek sarf ettik. Hayatımda mütevazı oldum ama doğruları da söylemek lazım. Çok zor zamanlardan geçtik. Başkan, yöneticiler, biz bir takım oluşturmaya çalıştık. Bana bu haftada bu konumda olacağımızı söyleselerdi belki buna pek ihtimal vermezdim. O yüzden gerçekten şu an bulunduğumuz konum bizim için büyük bir başarı ama ben hedef koymayı çok seven bir antrenör olmadım. Hayatımda da hep öyle oldum. Hep maç maç baktım, hep en iyisini vermeye çalıştım. Çünkü koymuş olduğunuz hedefler ya da kurmuş olduğunuz hayaller bu mantaliteye sahip olursanız kendiliğinden gerçekleşiyor zaten. O yüzden kimseyi baskı altına sokmak da istemiyorum. Bundan önce bütün söylemlerimde hep söylüyordum, ’Önce biz ligde kalmalıyız, iyi futbol oynamalıyız’ diye. Bunu yavaş yavaş gerçekleştiriyoruz. Bundan sonrası için her şey oyunculara bağlı, bize bağlı. Dediğim gibi biz her maçı kazanmak için sahaya çıkacağız. En nihayetinde sezon bittiğinde neredeyiz, ne yapıyoruz hep birlikte göreceğiz" diye konuştu.

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