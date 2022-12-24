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Selçuk İnan Kasımpaşa'nın başında ilk Süper Lig maçına çıktı! Tribünde sürpriz isim.. Yalnız bırakmadı

24.12.2022 16:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 15. hafta mücadelesinde sahasında Sivasspor'u konuk eden Kasımpaşa'da Selçun İnan yeni takımının başındaki ilk resmi müsabakasına çıktı. İlk maçında sahadan galibiyetle ayrılmak isteyen İnan'ı yalnız bırakmayanlar arasında sürpriz bir isim vardı. İşte detaylar...

Selçuk İnan Kasımpaşa'nın başında ilk Süper Lig maçına çıktı! Tribünde sürpriz isim.. Yalnız bırakmadı

Süper Lig'de heyecan 15. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 15. hafta mücadelesinde Kasımpaşa sahasında Sivasspor ile karşılaşıyor. Kasımpaşa'nın çiçeği burnunda teknik direktörü Selçuk İnan takımının başında ilk Süper Lig maçına çıkarken, tribünde de sürpriz bir isim vardı.

TRİBÜNDE SÜRPRİZ İSİM!

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Hem oyunculuk hem antrenörlük döneminde yakın İnan'ın yanında olan Galatasaray ve Türk futbolunun efsane ismi Fatih Terim, öğrencisini ilk maçında yalnız bırakmadı.

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Deneyimli teknik adam, Kasımpaşa ile Sivasspor arasında oynanan lig maçında Selçuk İnan'a destek için tribünde yer aldı.

Futbolculuğu döneminde Galatasaray'da ve Milli Takım'da Fatih Terim'le çalışan Selçuk İnan, futbolu bıraktıktan sonra Galatasaray'da başarılı hocanın yardımcılığını yapmıştı.


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