Selçuk İnan Kasımpaşa'nın başında ilk Süper Lig maçına çıktı! Tribünde sürpriz isim.. Yalnız bırakmadı

Süper Lig'de heyecan 15. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 15. hafta mücadelesinde Kasımpaşa sahasında Sivasspor ile karşılaşıyor. Kasımpaşa'nın çiçeği burnunda teknik direktörü Selçuk İnan takımının başında ilk Süper Lig maçına çıkarken, tribünde de sürpriz bir isim vardı.

TRİBÜNDE SÜRPRİZ İSİM!

Hem oyunculuk hem antrenörlük döneminde yakın İnan'ın yanında olan Galatasaray ve Türk futbolunun efsane ismi Fatih Terim, öğrencisini ilk maçında yalnız bırakmadı.

KARŞILAŞMAYI CANLI TAKİP ETTİ

Deneyimli teknik adam, Kasımpaşa ile Sivasspor arasında oynanan lig maçında Selçuk İnan'a destek için tribünde yer aldı.

Futbolculuğu döneminde Galatasaray'da ve Milli Takım'da Fatih Terim'le çalışan Selçuk İnan, futbolu bıraktıktan sonra Galatasaray'da başarılı hocanın yardımcılığını yapmıştı.



