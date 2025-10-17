SPOR

Selçuk İnan: Petkovic aramızda olmayacak antrenmanda sakatlığı oldu

Kocaelispor, deplasmanda karşılaşacağı TÜMOSAN Konyaspor müsabakası için Yüksek Hızlı Trenle (YHT), Konya’ya gitti. Trene binmeden basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, “Konyaspor kendi evinde güçlü bir takım ama yenilmeyecek bir takım değil. Eksiklerimiz var Petkovic aramızda olmayacak antrenmanda bir sakatlığı oldu. Sahaya çıkan oyuncular elinden geleni yapıp inşallah hepimizin istediği 3 puanı alır” dedi.

Berker İşleyen

Kocaelispor, Süper Lig’in 8’inci haftasında 18 Ekim Cumartesi günü, saat 14.30’da Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda TÜMOSAN Konyaspor'la karşılaşacak. Körfez Brunga Tesisleri’nden kara yoluyla İzmit Garı’na gelen yeşil-siyahlı ekip buradan Yüksek Hızlı Tren ile, Konya’ya hareket etti. Trene binmeden önce Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan ve tecrübeli santrafor Serdar Dursun, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Farklı bir seyahat planı olduğunu söyleyen Selçuk İnan, “Hızlı trenle gidiyoruz oyuncular da bundan çok memnuniyet duydu. İnşallah sağ salim gideriz rahat olacağını düşünüyorum. Bizim için çok önemli bir maç. Son maçımızı kazandık takımımızın galibiyet serisini devam ettirmesi lazım. Oyuncularımızın ve bizim buna ihtiyacımız var. Bunu yapabilecek güçteyiz. Konyaspor kendi evinde güçlü bir takım ama yenilmeyecek bir takım değil. Eksiklerimiz var Petkovic aramızda olmayacak antrenmanda sakatlığı oldu. Sahaya çıkan oyuncular elinden geleni yapıp inşallah hepimizin istediği 3 puanı alır. Rivas henüz antrenmana çıkmadı. Milli takımdan Darko Churlinov sakat döndü. Petkovic, Haidara sakat, Show cezalı. Eksiklerimiz var ama sahaya sonuçta 11 kişi çıkıyoruz” ifadelerini kullandı.

SERDAR DURSUN : İYİ OYUN VE 3 PUANLA KOCAELİ’YE DÖNMEK SİTİYORUZ

Hedeflerin mutlak galibiyet olduğunu belirten Serdar Dursun, “Hazırım iki haftayı da iyi değerlendirdik. Hazırlık maçı da yaptık o da benim adıma olumlu geçti. Fiziksel ve mental olarak hazırım. 2-3 sakatımız var, Petkovic de dün ne yazık ki sakatlandı. Milli aradan geç dönenler var ama biz iyi bir takımız. İnşallah bunu yarın 1’inci dakikadan itibaren göstermek istiyoruz. İyi oyun ve 3 puanla Kocaeli’ye dönmek istiyoruz. Takım olarak genelde uçak ya da otobüsle seyahat ediyoruz ama yönetim mantıklı bir yol seçti. Hızlı tren rahat ve gayet konforlu” dedi.

