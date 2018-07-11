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Selçuk Şahin Gençlerbirliği ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı! (Süper Lig'de biten transferler)

GENÇLERBİRLİĞİ HABERLERİ  | 11.07.2018 16:59 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz sezonu Göztepe'de geçiren tecrübeli orta saha Selçuk Şahin'in yeni takımı belli oldu. Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Gençlerbirliği, eski oyuncusu Selçuk Şahin ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Selçuk Şahin'i yeniden kadrosuna kattı.

Başkent kulübü geçen sezonu Göztepe'de geçiren eski futbolcusu Selçuk ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kariyerinde uzun süre Fenerbahçe forması giyen 37 yaşındaki eski milli futbolcu, Gençlerbirliği'nde 1.5 sezon görev yapmıştı.

İşte Türkiye'de atılan son imzalar...

Süper Lig'de biten transferler (2018/19 sezonu)

1 / 54

SELÇUK ŞAHİN | Göztepe > Gençlerbirliği | Bonservis bedeli: Yok

SELÇUK ŞAHİN | Göztepe > Gençlerbirliği | Bonservis bedeli: Yok
2 / 54

YAREN SÖZER | Melbourne City > Başakşehir | Bonservis bedeli: Bilinmiyor

YAREN SÖZER | Melbourne City > Başakşehir | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
3 / 54

YALÇIN AYHAN | Osmanlıspor > Ankaragücü | Bonservis bedeli: Yok

YALÇIN AYHAN | Osmanlıspor > Ankaragücü | Bonservis bedeli: Yok
4 / 54

BERKE ÖZER | Altınordu > Fenerbahçe | Bonservis bedeli: 4 milyon euro

BERKE ÖZER | Altınordu > Fenerbahçe | Bonservis bedeli: 4 milyon euro
5 / 54

BARIŞ ALICI | Altınordu > Fenerbahçe | Bonservis bedeli: 4 milyon euro

BARIŞ ALICI | Altınordu > Fenerbahçe | Bonservis bedeli: 4 milyon euro
6 / 54

ARSEN KHUBULOV | Anzhi > Erzurumspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor

ARSEN KHUBULOV | Anzhi > Erzurumspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
7 / 54

FAUSTO GRILLO | Velez Sarsfield > Göztepe | Bonservis bedeli: Bilinmiyor

FAUSTO GRILLO | Velez Sarsfield > Göztepe | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
8 / 54

MILOS JOJIC | Köln > Başakşehir | Bonservis bedeli: Bilinmiyor

MILOS JOJIC | Köln > Başakşehir | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
9 / 54

BOBO | Sydney > Aytemiz Alanyaspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor

BOBO | Sydney > Aytemiz Alanyaspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
10 / 54

SERDAR ÖZKAN | Gençlerbirliği > Antalyaspor | Bonservis bedeli: Yok

SERDAR ÖZKAN | Gençlerbirliği > Antalyaspor | Bonservis bedeli: Yok
11 / 54

ZEKİ ÇELİK | İstanbulspor > Lille | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor

ZEKİ ÇELİK | İstanbulspor > Lille | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
12 / 54

EMRE GÜRAL | Antalyaspor > Aytemiz Alanyaspor |Bonservis bedeli: Bilinmiyor

EMRE GÜRAL | Antalyaspor > Aytemiz Alanyaspor |Bonservis bedeli: Bilinmiyor
13 / 54

GILLES CHRIST | BB Erzurumspor |Bonservis bedeli: Bilinmiyor

GILLES CHRIST | BB Erzurumspor |Bonservis bedeli: Bilinmiyor
14 / 54

ÖZER HURMACI | Osmanlıspor > BB Erzurumspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor

ÖZER HURMACI | Osmanlıspor > BB Erzurumspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
15 / 54

İBRAHİM SEHİÇ | Karabağ > BB Erzurumspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor

İBRAHİM SEHİÇ | Karabağ > BB Erzurumspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
16 / 54

BERKAN EMİR | Aytemiz Alanyaspor > Göztepe | Bonservis bedeli: Bilinmiyor

BERKAN EMİR | Aytemiz Alanyaspor > Göztepe | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
17 / 54

EMRAH BAŞSAN | Setubal > Büyükşehir Belediye Erzurumspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor

EMRAH BAŞSAN | Setubal > Büyükşehir Belediye Erzurumspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
18 / 54

JOHN BOSTOCK | Bursaspor > Toulouse | Bonservis bedeli: Bilinmiyor

JOHN BOSTOCK | Bursaspor > Toulouse | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
19 / 54

MAMADOU FOFANA | Alanyaspor > Metz | Bonservis bedeli: Bilinmiyor

MAMADOU FOFANA | Alanyaspor > Metz | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
20 / 54

ÖMER ŞİŞMANOĞLU | Göztepe > Yeni Malatyaspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor

ÖMER ŞİŞMANOĞLU | Göztepe > Yeni Malatyaspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
21 / 54

MATUS BERO | Trabzonspor > Vitesse | Bonservis bedeli: 1.64 milyon euro

MATUS BERO | Trabzonspor > Vitesse | Bonservis bedeli: 1.64 milyon euro
22 / 54

RICARDO FATY | Bursaspor > Ankaragücü | Bonservis bedeli: Yok

RICARDO FATY | Bursaspor > Ankaragücü | Bonservis bedeli: Yok
23 / 54

BURAK TEMİR | Gençlerbirliği > Trabzonspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor

BURAK TEMİR | Gençlerbirliği > Trabzonspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
24 / 54

AVDIJA VRSAJEVİC | Osmanlıspor > Akhisarspor | Bonservis bedeli: Yok

AVDIJA VRSAJEVİC | Osmanlıspor > Akhisarspor | Bonservis bedeli: Yok
25 / 54

RYAN MENDES | Kayserispor > Al Sharjah | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor

RYAN MENDES | Kayserispor > Al Sharjah | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
26 / 54

LUIS PEDRO CAVANDA | Galatasaray > Standart Liege | BONSERVİS BEDELİ: 2.4 milyon Euro

LUIS PEDRO CAVANDA | Galatasaray > Standart Liege | BONSERVİS BEDELİ: 2.4 milyon Euro
27 / 54

DAME N'DOYE | Trabzonspor > Copenhagen | BONSERVİS BEDELİ: Yok

DAME N'DOYE | Trabzonspor > Copenhagen | BONSERVİS BEDELİ: Yok
28 / 54

BERNARD MENSAH | Atletico Madrid > Kayserispor (Kiralık)

BERNARD MENSAH | Atletico Madrid > Kayserispor (Kiralık)
29 / 54

SANDRO | Antalyaspor > Benevento | BONSERVİS BEDELİ: 2.3 milyon Euro

SANDRO | Antalyaspor > Benevento | BONSERVİS BEDELİ: 2.3 milyon Euro
30 / 54

YUTO NAGATOMO | Inter > Galatasaray | BONSERVİS BEDELİ: 2.5 milyon Euro

YUTO NAGATOMO | Inter > Galatasaray | BONSERVİS BEDELİ: 2.5 milyon Euro
31 / 54

BİLAL BAŞACIKOĞLU | Feyenoord > Kayserispor (Bilal Başaçıkoğlu'nun ismi uzun süre Beşiktaş'la anılmıştı.)

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34 / 54

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35 / 54

LAMINE GASSAMA | Aytemiz Alanyaspor > Göztepe | Bonservis bedeli: yok

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36 / 54

UĞUR DEMİROK | Trabzonspor > Atiker Konyaspor | Bonservis bedeli: Yok

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Gençlerbirliği selçuk şahin

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