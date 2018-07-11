Selçuk Şahin Gençlerbirliği ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı! (Süper Lig'de biten transferler)

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Selçuk Şahin'i yeniden kadrosuna kattı.
Başkent kulübü geçen sezonu Göztepe'de geçiren eski futbolcusu Selçuk ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Kariyerinde uzun süre Fenerbahçe forması giyen 37 yaşındaki eski milli futbolcu, Gençlerbirliği'nde 1.5 sezon görev yapmıştı.
İşte Türkiye'de atılan son imzalar...
Süper Lig'de biten transferler (2018/19 sezonu)
1 / 54
SELÇUK ŞAHİN | Göztepe > Gençlerbirliği | Bonservis bedeli: Yok
2 / 54
YAREN SÖZER | Melbourne City > Başakşehir | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
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YALÇIN AYHAN | Osmanlıspor > Ankaragücü | Bonservis bedeli: Yok
4 / 54
BERKE ÖZER | Altınordu > Fenerbahçe | Bonservis bedeli: 4 milyon euro
5 / 54
BARIŞ ALICI | Altınordu > Fenerbahçe | Bonservis bedeli: 4 milyon euro
6 / 54
ARSEN KHUBULOV | Anzhi > Erzurumspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
7 / 54
FAUSTO GRILLO | Velez Sarsfield > Göztepe | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
8 / 54
MILOS JOJIC | Köln > Başakşehir | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
9 / 54
BOBO | Sydney > Aytemiz Alanyaspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
10 / 54
SERDAR ÖZKAN | Gençlerbirliği > Antalyaspor | Bonservis bedeli: Yok
11 / 54
ZEKİ ÇELİK | İstanbulspor > Lille | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
12 / 54
EMRE GÜRAL | Antalyaspor > Aytemiz Alanyaspor |Bonservis bedeli: Bilinmiyor
13 / 54
GILLES CHRIST | BB Erzurumspor |Bonservis bedeli: Bilinmiyor
14 / 54
ÖZER HURMACI | Osmanlıspor > BB Erzurumspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
15 / 54
İBRAHİM SEHİÇ | Karabağ > BB Erzurumspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
16 / 54
BERKAN EMİR | Aytemiz Alanyaspor > Göztepe | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
17 / 54
EMRAH BAŞSAN | Setubal > Büyükşehir Belediye Erzurumspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
18 / 54
JOHN BOSTOCK | Bursaspor > Toulouse | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
19 / 54
MAMADOU FOFANA | Alanyaspor > Metz | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
20 / 54
ÖMER ŞİŞMANOĞLU | Göztepe > Yeni Malatyaspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
21 / 54
MATUS BERO | Trabzonspor > Vitesse | Bonservis bedeli: 1.64 milyon euro
22 / 54
RICARDO FATY | Bursaspor > Ankaragücü | Bonservis bedeli: Yok
23 / 54
BURAK TEMİR | Gençlerbirliği > Trabzonspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
24 / 54
AVDIJA VRSAJEVİC | Osmanlıspor > Akhisarspor | Bonservis bedeli: Yok
25 / 54
RYAN MENDES | Kayserispor > Al Sharjah | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
26 / 54
LUIS PEDRO CAVANDA | Galatasaray > Standart Liege | BONSERVİS BEDELİ: 2.4 milyon Euro
27 / 54
DAME N'DOYE | Trabzonspor > Copenhagen | BONSERVİS BEDELİ: Yok
28 / 54
BERNARD MENSAH | Atletico Madrid > Kayserispor (Kiralık)
29 / 54
SANDRO | Antalyaspor > Benevento | BONSERVİS BEDELİ: 2.3 milyon Euro
30 / 54
YUTO NAGATOMO | Inter > Galatasaray | BONSERVİS BEDELİ: 2.5 milyon Euro
31 / 54
BİLAL BAŞACIKOĞLU | Feyenoord > Kayserispor (Bilal Başaçıkoğlu'nun ismi uzun süre Beşiktaş'la anılmıştı.)
32 / 54
DJALMA CAMPOS | PAOK > Aytemiz Alanyaspor |Bonservis bedeli: yok
33 / 54
BAIANO | Rayo Vallecano > Aytemiz Alanyaspor |Bonservis bedeli: Bilinmiyor
34 / 54
MUĞDAT ÇELİK | Akhisarspor > Galatasaray | Bonservis bedeli: yok
35 / 54
LAMINE GASSAMA | Aytemiz Alanyaspor > Göztepe | Bonservis bedeli: yok
36 / 54
UĞUR DEMİROK | Trabzonspor > Atiker Konyaspor | Bonservis bedeli: Yok
37 / 54
GÜVEN YALÇIN | Bayer Leverkusen > Beşiktaş | Bonservis bedeli: 200 bin euro
38 / 54
THIEVY BIFOUMA | Sivasspor > Ankaragücü | Bonservis bedeli: yok
39 / 54
AHMET İLDİZ | Kasımpaşa > Yeni Malatyaspor | Bonservis bedeli: yok
40 / 54
GÜRAY VURAL | Kayserispor > Akhisarspor |Bonservis bedeli: yok
41 / 54
DORUKHAN TOKÖZ | Eskişehirspor > Beşiktaş | Bonservis bedeli: yok
42 / 54
ERDOĞAN YEŞİLYURT | Altınordu > Sivasspor
43 / 54
HASAN AYAROĞLU | Eskişehirspor > Aytemiz Alanyaspor
44 / 54
FERNANDAO | Fenerbahçe > El Wehda
45 / 54
SONER AYDOĞDU | Akhisarspor > Medipol Başakşehir
46 / 54
JANI ATANASOV | Pandev Akademi > Bursaspor
47 / 54
ALPASLAN ÖZTÜRK | Elazığspor > Göztepe
48 / 54
SAKIB AYTAÇ | Antalyaspor > Kayserispor
49 / 54
HASAN HÜSEYİN ACAR | Eskişehirspor > Kayserispor
50 / 54
UĞUR ÇİFTÇİ | Gençlerbirliği > Sivasspor
51 / 54
ABDUL KHALILI | Gençlerbirliği > Kasımpaşa
52 / 54
ALİ ÇAMDALI | Atiker Konyaspor > Çaykur Rizespor
53 / 54
MUSTAFA SAYMAK | Zwolle > Çaykur Rizespor
54 / 54
DANIJEL ALEKSIC | St. Gallen > Yeni Malatyaspor
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